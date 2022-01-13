جناح أذربيجان غابة رقمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، تصوير - إبراهيم صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتميز جناح أذربيجان الواقع في منطقة الاستدامة بإكسبو 2020 بطابع مختلف وفريد، حيث يشعرك الجناح وكأنك في غابة رقمية تبهرك من الوهلة الأولى وهو جناح له طبيعة هندسية معمارية مختلفة وصديقه للبيئة، حيث يعمل على خفض انبعاثات الكربون واستخدام أشعة الشمس في توليد الطاقة والإضاءة.

وعندما تتطلع إلى سقف الجناح تجده مصمماً على شكل ورق من الشجر، وهذا الشكل يعمل كوسادة هوائية لتكييف طبيعي وقد اختار مصممو الجناح المعماريون «بذور المستقبل» كشعار رسمي وهي ترمز إلى طاقة مستدامة لامتناهية حول فيه ورق الشجر إلى طاقة شمس حيوية تعمل بالطاقة الشمسية مع تهوية طبيعية تمر عبر حدائق وممرات واسعة بمساحة تبلغ 1300 متر مربع داخل الجناح.

وتبلغ مساحة الجناح نحو 2086 متراً مربعاً، وقد اعتمد المصمم المعماري للجناح على عنصرين هامين من الطبيعة هما الشجرة والورقة اللتان تدلان على الاستدامة والعمل على إعادة تدوير الأشياء البسيطة من حولنا واستخدامها في مواد البناء، حيث تم استخدام 75 % من المواد المستخدمة في بناء الجناح من مواد من الطبيعة الشجر والشمس والهواء وحصد مياه المطر من خلال تقنيات حديثة.