المجر وجهة السياحة العلاجية

المصدر: (دبي - وائل نعيم | تصوير: زافيير ويلسون)

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تتميز دولة المجر بغناها بالمياه الحرارية، حيث يتم إنتاج 90 مليون متر مكعب سنوياً، وتتدفق هذه المياه إلى السطح من خلال أكثر من ألف بئر حرارية مسجلة ومعتمدة، منها 280 بئراً مصنفة كمياه معدنية، و270 بئراً كمياه علاجية.

ويسلط جناح المجر في إكسبو 2020 دبي تحت شعار «جذور المياه»، الضوء على العلاج بالمياه؛ وهي طريقة قديمة لعلاج الأمراض عن طريق الاستحمام بالمياه الحرارية. وازدهرت ثقافة الحمامات الحرارية في المجر منذ 1800 سنة، وتوجد المياه الجوفية الحرارية والمعدنية فيما لا يقل عن 80% من أراضي البلاد.

ويستكشف الزائرون لجناح المجر التقنيات التفاعلية التي يضمها الجناح، ويطّلعون على الاستخدامات المختلفة لينابيع المياه الحارة المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، ويتعرفون إلى كيفية توظيفها في تعزيز قطاع السياحة العلاجية والمنتجعات الصحية التي توفر خدمات الاستشفاء بالمياه الساخنة المتدفقة من تلك الينابيع التي توفر مميزات علاجية متنوعة.

ويمكن للزائرين من خلال عرض مبهر مشاهدة إحدى بحيرات الينابيع الساخنة التي يتوافد عليها الزوار على مدار العام.