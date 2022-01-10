بلجيكا 2050.. ذكاء أخضر

المصدر: (دبي - وائل نعيم ، تصوير: زافير ويلسون)

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تعمل بلجيكا على صياغة رؤية استشرافية للتنقل الذكي الأخضر، واجتمع المخططون والمبتكرون في جميع أنحاء بلجيكا معاً لرسم رؤاهم حول بلجيكا الخضراء الذكية 2050، وتستعرض في جناحها بإكسبو 2020 دبي أفكارها وابتكاراتها ومشروعاتها لاستشراف مستقبل التنقل المستدام، حيث تقدم ابتكارات إبداعية تؤسس لمستقبل تنقل ذكي وآمن ونظام تنقل مستدام، وتعمل على استكشاف كيفية تحقيق هذه الرؤية، باعتبارها مركز التنقل في قلب قارة أوروبا.

وتعمل بلجيكا على تحويل المستحيل ممكناً، إذ يقوم العلماء البلجيكيون بالعمل حالياً على ابتكارات لتحقيق هذه الغاية واكتساب القدرة على تحقيق التنقل المدني ذي السمة الثورية في المستقبل، بحيث تصبح الطائرات الحضرية أو المدنية واقعاً بفضل الخامات المركبة فائقة الخفة وتطوير تنقل نظيف وتحسين كفاءة وفعالية الموارد، وتعزيز الوصول إلى الفضاء.