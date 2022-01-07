«تيرا».. تعليم وغذاء وماء

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد) (تصوير: إبراهيم صادق)

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انبهار.. إلهام.. دهشة، كلها أحاسيس يختبرها كل من يزور «تيرا» في جناح الاستدامة بإكسبو 2020 دبي، هذه التجربة هي رحلة مشحونة بالعواطف تروي قصة العلاقة بين البشر وكوكبهم، وتبين مدى تأثيرنا عليه، وما التغييرات العاجلة التي يجب علينا إجراؤها لإنقاذه، وتحفز الزائرين من جميع الأعمار على اتخاذ خطوات فردية تحقق النفع للجميع.

الرحلة التي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية وهي التعليم والغذاء والماء تشرح للزوار من خلال معروضات تفاعلية ضخمة قضايا ومفاهيم الاستدامة الرئيسية وتطلب منهم عبر متاهة التوازن العملاقة أن يتعاون العديد من الأشخاص لإعادة التوازن إلى الأرض، في إحالة إلى شعار إكسبو 2020 المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل». وسيكون الزوار على موعد مع لقاء أكثر تفاؤلاً في مختبر «قيم المستقبل»، الذي سيعرض حلولاً حقيقية للتحديات المثارة في عالمنا، وتجسد «تيرا»، التي تعني الأرض، التزام إكسبو 2020 بالاستدامة، وهي أحد مواضيعه الثلاثة التي يقوم عليها، والتي تسعى لتكون محفزاً لإحداث التغيير في دولة الإمارات والمنطقة والعالم بأسره.

ويختتم الزائر الرحلة بعهد يقطعه على نفسه بدعم التغيير الإيجابي، للحفاظ على موارد المعمورة وعدم هدرها لتبقى وفيرة للأجيال القادمة، وتوصل له رسالة مفادها بأن الخطوات الفردية الصغيرة من شأنها أن تحدث تأثيراً جماعياً عظيماً، وبفضل قدرة «تيرا» على استيعاب أربعة آلاف زائر في الساعة على مدى 173 يوماً، فإن ذلك قد يعني تغيير ملايين السلوكيات اليومية التي ستساعدنا في صون بيئتنا.

وتبرز «تيرا» الخبرة المستلهمة من جناح الاستدامة، الذي يمثل تحفة عمرانية استثنائية تدفع حدود التصميم المستدام وتطبق أحدث التقنيات المتطورة، بما يستجيب لأعلى المعايير العالمية في مجال العمارة المستدامة.