فيتنام.. تنمية مستدامة

المصدر: (دبي - وائل نعيم، تصوير ـ سالم خميس)

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يقدم جناح دولة فيتنام في «إكسبو 2020 دبي» نموذجاً للتنمية المستدامة والمتوازنة، ويأخذ الزائرين في جولة متميزة تعكس حضارة وثقافة الشعب الفيتنامي وطبيعتها البكر، وأحدث اتجاهات التنمية، ويمزج الجناح بين العناصر التقليدية وعروض فنية تقليدية فريدة وقصص ساحرة، ويستمتع زائرو الجناح بتجربة السياحة في فيتنام عبر تقنيات الواقع الافتراضي، إذ يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لربط التقاليد بالحاضر.

ويتعرف الزوار إلى فيتنام باعتبارها وجهة تراثية رائدة في العالم وتعد من أكثر الدول نمواً في السياحة، والمجموعات العرقية التي تضمها الدولة والتي يبلغ عددها 54 مجموعة.

ويمكن الاطلاع على الصناعات الفيتنامية التي تتم من خلال اتباع المبدأ والاعتقاد المشترك بأن التراث الثقافي التقليدي يعد هدية من التاريخ وسيكون مصدراً لمستقبل أفضل.

ويسلط الجناح الضوء على دور المرأة في عالم الأعمال والاستثمار، وتقدم مسيرة الدولة التنموية، ويعرض في أرجائه العديد من التصميمات والألوان، والتحف الفنية والأزياء التقليدية للمجموعات العرقية وإرث الدول الحضاري والإنساني ورؤية الدولة المستقبلية في الفضاء والتحول الرقمي لتطوير جميع القطاعات في فيتنام.