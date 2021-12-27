جناح فنلندا السعادة المستقبلية

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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تُعد فنلندا إحدى الدول الرائدة من ناحية الابتكار والخبرة التقنية، وتعد من الدول الرائدة في شتى المجالات، وتقدم نموذجاً مستداماً لمدن المستقبل، إذ تقدم العديد من الابتكارات رفيعة المستوى والقائمة على التقنية الحديثة وفائقة التطور بطريقة إبداعية مذهلة مع التركيز على أمن وخصوصية البيانات.

ويقدم الجناح الفنلندي في إكسبو تقنيات نظيفة رائدة عالمياً، واقتصاداً دائرياً مع الاستخدام المستدام للموارد، والطاقة المستدامة، والحلول الرقمية، والاتصالات المتنقلة، والآلات، والتعليم، والصحة، والرفاهية، والسفر، والتصميم الفنلندي.