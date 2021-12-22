الأكشاك.. متعة الشراء

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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لا تقف جماليات وإبداعات فعاليات «إكسبو 2020 دبي» عند حد معين، وهي التي وعدت زوارها بمفاجآت تحملها إليهم كل يوم خلال جولتهم ضمن أجنحته ومواقعه وطرقاته، ولاكتمال هذه الرحلة الممتعة في تفاصيلها، لزم معها توفير بعض التفاصيل التي تعزز تجربة زوار الحدث العالمي، ومن بينها تلك الأكشاك والمحلات الصغيرة المنتشرة على جنبات طرق «إكسبو»، والتي تتنوع فيما تقدمه بين التسالي والمشروبات والتذكارات وغيرها، بما يخدم الزوار ويضفي على تجاربهم المزيد من المتعة.

تجذب تصميمات تلك الوجهات الاستهلاكية، كافة أفراد الأسرة، ابتداءً من الأطفال الذين يستمتعون كثيراً بأصناف الحلوى والمثلجات والألعاب والتذكارات الخاصة بهذا الحدث العالمي، والتي يمثل اقتناؤها تذكاراً أثيراً على القلوب، بينما البالغون لا يمكنهم تفويت الاستمتاع بأفضل لحظاتهم، وهم يرتشفون مشروباتهم المفضلة الساخنة أو الباردة، بينما يتابعون الفرق الاستعراضية ويشاهدون الفعاليات التي تمتلئ بها طرقات إكسبو، ذلك الإبهار البصري الذي يكمل حالة السعادة التي تمتلك أحاسيس الزوار.