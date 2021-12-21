جناح الكويت رؤية مستقبلية

المصدر: (دبي ـ وائل نعيم)

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تلتزم دولة الكويت بالتنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لاقتصادها، وبيئتها، ومدنها، وشعبها، ويروي جناحها في إكسبو 2020 دبي إرثها الحضاري، ويقدم فرصة مميزة للزوار لخوض تجربة مفعمة بالحياة يصبح فيها الزوار جزءاً من المعرض.

يمثل ذلك نقطة رئيسية للمشاركة الاجتماعية في الجناح، والتعرف إلى ثقافة الشعب الكويتي، عبر تجربة حسية من الموسيقى والشعر والأغاني.

ويلتقي في الجناح الماضي بالحاضر لتشكيل رؤية بعيدة المدى لمستقبل البلاد، ذلك المستقبل الذي تضع أُسسه دولة مرنة ومبتكرة في سبيل رفاهية شعبها بأكمله وتقديم رؤية الكويت للاستدامة.

ويسلط الجناح الضوء على تاريخ الكويت الغني بوصفها ملتقى للحضارات والثقافات المختلفة.

كما يعرج على انطلاقتها كدولة حديثة بعد اكتشاف النفط، ويركز على الكويت الجديدة التي تسعى وفق مبادئ الاستدامة إلى تعزيز بنيتها التحتية ومواردها البشرية، إذ تقدم الكويت في جناحها تجربة إبداعية إعلامياً وفنياً، كما تبرز المستوى الاقتصادي لديها وتطلعاتها المستقبلية في تعزيز مسيرة النمو والازدهار ضمن رؤية الكويت الجديدة.