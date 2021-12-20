الجناح الروسي قوة العقل

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحاكي الجناح الروسي في «إكسبو 2020 دبي» في محتواه تقنيات متطورة، تحاكي المستقبل، ويجعل زواره يشاهدون التكنولوجيا بعين مغايرة عن المعتاد، حيث يهدف جناح روسيا إلى توحيد أهم ممثلي الصناعات الروسية، وأكثرهم موهبة، ويجيب الجناح عن بعض الأسئلة الأساسية للزوار بمبادئ تكنولوجية منها كيف نجد مكاننا في عالم مترابط، وكيف يمكن أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل رغم اختلافاتنا، بالإضافة إلى إتاحة المجال للزوار للمشاهدة بعيون الحيوانات لاكتشاف العالم بالتقنيات الفريدة، وينقل جناح روسيا الأصوات عبر مدخل الجناح المخصص لنقل الأصوات ويشعر الزوار بصدي الصوت ويستمتعون بالمناظر والأذواق التي تجسد روسيا الحديث.

ويعرض الجناح مجسماً على هيئة دماغ الإنسان في محاكاة لقوة العقل الإبداعي في صناعة المستقبل، مجسداً بذلك عنوان الجناح «عقل مبدع يقود المستقبل»، وتقدم روسيا عروضاً إبداعية متنوعة، تشمل مجالات عدة مثل الفضاء والعلوم والابتكارات المتعددة، بالإضافة إلى العروض الثقافية التي تعكسها بمنظور تقني جديد.

ويعد جناح روسيا قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عملاقة متعددة الألوان، ما يرمز إلى عملية الإدراك اللانهائية وسرعة التقدم المتزايدة.