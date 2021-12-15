«إكسبو» أعياد وأفراح واحتفالات

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يترقب زوار إكسبو 2020 دبي حزمة احتفالات قادمة أبرزها الكريسماس و رأس السنة الميلادية ومناسبات وطنية للدول المشاركة فضلاً عن الأيام الدولية. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كانت البهجة والأفراح والاحتفالات أهم العناوين الرئيسية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والتي نالت تفاعلاً كبيراً من قبل ضيوف وزوار الحدث العالمي الكبير. «البيان» رصدت أجواء الاستعدادات لأهم الاحتفالات والأعياد التي ينتظرها الحدث العالمي فضلاً عن الاحتفالات الكبيرة في الشهور الثلاثة الماضية:

أعياد الميلاد

يستكمل إكسبو 2020 دبي استعداداته للاحتفال بأعياد الميلاد إذ ستتزين قبة الوصل لتبدو كرة ثلج، وستتدلى كرات زينة ضخمة من أقواسها، وستضم الساحة أيضا شجرة كريسماس بارتفاع 20 متراً، ومغارة لسانتا محاطة بمجموعة من الأقزام القافزة.

مناسبات قادمة

سيستمر الحدث العالمي في احتفالاته العالمية العام القادم، أبرزها الاحتفال برأس السنة 2022، والعام الصيني الجديد، وكذلك الاحتفالات بالأيام الوطنية للدول المشاركة في الحدث العالمي.

اليوبيل الخمسون

احتفل الحدث العالمي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات عبر عدد من الفعاليات المتنوعة، اصطحب كل زائر من زوار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة.

الأيام الوطنية

منذ انطلاق الحدث العالمي، خصصت اللجنة المنظمة لـ «إكسبو» أياماً وطنية لكافة الدول المشاركة في المعرض، بحضور رؤساء هذه الدول أو من ينوب عنهم، إذ شملت الاحتفالات المراسم الرسمية، وكذلك عدد من الفعاليات التي تعبر عن ثقافة وتاريخ هذه الدول.

مهرجان «ديوالي»

مهرجان «ديوالي» سلط الضوء على ثقافة وحضارة الهند، عبر سلسلة من الفعاليات و الحفلات الموسيقية التي آثرت الحدث العالمي الكبير.

فعاليات عالمية

احتفى «إكسبو» بالأنشطة والفعاليات العالمية البارزة في إطار الشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و منظمة الأمم المتحدة، أبرزها «اليوم الدولي للتسامح» و«اليوم الدولي لأصحاب الهمم». دبي- خالد المهيري