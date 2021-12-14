جناح ألمانيا مختبر علمي وثقافي

المصدر: (دبي- وائل نعيم )

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يقدم الجناح الألماني حلولاً تقنية في قطاعات الطاقة المتجددة، ومدن المستقبل، والتنوع الحيوي لمستقبل عالمي مستدام، ويستطيع زوار الجناح، خوض تجربة ترفيهية ورقمية وتشاركية مذهلة، بدءاً من تصميم الجناح المستوحى من حرم جامعي، والذي يضم أفكاراً بيئية مبتكرة، ذات نتائج واقعية.

ويستعرض الجناح، الابتكارات والحلول المستدامة الألمانية، إذ يمكن للزوار ارتداء أجهزة متطورة متصلة، فيما يتجولون في مناطق الجناح المميزة، بما في ذلك مختبر الطاقة، ومختبر مدينة المستقبل، ومختبر التنوع الحيوي.

ويضم مختبر الثقافة مختلف الأنواع والجلسات: الرقص، والفنون البصرية، والألعاب، والعلوم، والرياضة، والموسيقى، ويقع مركز المختبر الثقافي في ردهة الجناح، حيث سيستضيف عروضاً جديدة يومياً، طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020.

كما يقدم الجناح الألماني في إكسبو، معلومات شاملة عن القدرات التكنولوجية والصناعية والثقافية بشكل مبهر وإبداعي، ويركز من خلال «ملتقى ألمانيا»، على موضوع الاستدامة، وعلى مدار تاريخه الطويل من الابتكار وحماية البيئة، وتم تقديم العديد من الأفكار والمشاريع العالمية، التي تسهم في البحث والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، كما يقدم الجناح للزوار، المعروضات الملموسة منها وكذلك الرقمية، ابتكارات وحلولاً ألمانية لموضوع الاستدامة، ويعرضها بشكل مسلٍ وترفيهي للصغار والكبار.