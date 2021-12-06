خدمات نوعية لراحة الزوار

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

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يوفر معرض إكسبو 2020 دبي، لزواره العديد من الخدمات المتميزة والنوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، وتسهم في تحقيق سعادتهم.

ويمكن للزوار الوصول إلى موقع الحدث العالمي عبر وسائل النقل العامة، التي تتميز بالأمان والرفاهية والجودة، وتم توفير مواقف للسيارات للزوار الراغبين في زيارة الحدث عبر مركباتهم الشخصية، وتخصيص مواقف لأصحاب الهمم، وخدمات للتنقل الداخلي في المعرض ومنها: قطار هوائي مضغوط يدعى «مستكشف إكسبو» يتيح للزائرين فرصة اختبار مستقبل النقل المستدام. ويمكن للزوار حجز واستخدام الدراجات الهوائية للتجول داخل مرافق المعرض بكل سهولة.

القائمون على الحدث الدولي حرصوا على توفير خدمات صحية على أعلى مستوى من خلال مركز طبي للطوارئ يعمل على مدار الساعة، مجهز بأعلى مستوى للاستجابة لكل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية، وخدمات شرطية ذكية على مدار الساعة، وخدمات الاستجابة السريعة لبلاغات الزوار تحسباً لأي طارئ في موقع الحدث، إلى جانب خدمات الخرائط واللوحات والمعلومات الإرشادية المنتشرة في أرجاء المعرض.

كما تم تقديم مياه الشرب لعابري السبيل ونشر مراكز خدمية موجهة للعائلات ومتاجر مثل «زووم»، وكذلك روبوتات مزودة تقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، والقدرة على تحديد الكائنات والتعرف إليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وقدرات شبكات الجيل الخامس، تؤدي العديد من المهام، كالترحيب بالزوار، وتقديم المساعدة لهم، والمشاركة في العروض، إلى جانب الإسهام في توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة.

وثمة متنزهات وساحات لعب ومناطق عائلية وأنشطة صديقة للأطفال وخدمة حجز عربات الأطفال والكراسي المتحركة «اليدوية والكهربائية»، وحافلات إكسبو وهي حافلات مجانية بلا تذاكر، تسير في محيط موقع الحدث الدولي والوصول إليها متاح بالكامل للعائلات التي تصحب عربات أطفال، ودورات مياه عائلية وغرف رضاعة ومرافق لتغيير الملابس، فضلاً عن نقاط لجمع الأطفال المفقودين بذويهم.