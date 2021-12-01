فرحة الخمسين

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

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تأتي احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين حاملة معها معاني فخر واعتزاز بما حققته واكتسبته الدولة منذ نشأتها وحتى اليوم، فيما يشهد إكسبو 2020 دبي حالة من الفرح والاستعداد الكبير للخروج بهذه المناسبة بشكل رائع يعكسه هذا الكم الكبير من الأنشطة والفعاليات الكثيرة، التي تأخذ زواره نحو آفاق من المتعة والسعادة، لتجعل من هذا اليوم ذكرى لا تمحى من مخيلاتهم.

احتفالات كثيرة تضج بها جنبات الحدث العالمي، حيث الجميع مدعوون لتمضية وقت رائع قلما يتكرر، ووجوه الجميع، كباراً وأطفالاً ونساءً، تبدو عليها علامات السعادة والفرح لوجودهم في قلب إكسبو، هذا الحدث النوعي الذي جعل لاحتفالات الدولة طابعاً خاصاً هذا العام، فيما يجد الجميع من مختلف الجنسيات من الأنشطة المختلفة ضالته ومبتغاه، خصوصاً أنها صممت لتحمل طابعاً متنوعاً يوفر الإثارة والمتعة للجميع.