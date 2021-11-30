المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

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يزهر الجمال بين جنبات «إكسبو دبي»، ويجري الفرح في عروق المكان الذي يفتح أبوابه مع بزوغ الفجر على الحياة والمرح، من بين طرقاته تلتقط الابتسامات، وعلى ظهرها تحضر الثقافات، على اختلاف منابتها تتزين بالألوان، بينما تتعدد الألسن بإيقاع لغات؛ بعضها عربية الهوى، وأخرى غربية الطابع والحرف، ترافقهم موسيقى وإيقاعات تختلف في حركاتها التي صيغت على أوتار سلم موسيقي طويل، اختلف في مقاماته من بقعة لأخرى.

طرق «إكسبو» محفوفة بأعلام الدول والخضرة والوجه الحسن، ويتردد فيها صدى ضحكات الأطفال وأصوات أولئك الذين حلوا في المكان ليبحثوا فيه عن مساحة تمنحهم متعة القلب والروح. أروقة مستدامة بالحب، مرصوفة بالفرص، وتاريخ الأمم وعاداتها، لتنثره على رؤوس الزوار، الذين يلتقون معاً تحت سماء الإمارات.