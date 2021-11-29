مرح وترفيه للأطفال

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

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يعد إكسبو 2020 دبي وجهة ترفيه استثنائية لجميع الأعمار، لقضاء العطلات، في أجواء من المرح والترفيه ويعد مكاناً آسراً من الدرجة الأولى وخاصة للأطفال نظراً لما يتميز به من أنشطة وفعاليات ووسائل ترفيه، تلبي احتياجات الجميع.

ويتيح الحدث العالمي الفرصة أمام الأطفال للاستمتاع بالعديد من المرافق التي تم تصميمها لتلبية رغباتهم، إذ يوفر إكسبو دبي، مواقع ووجهات متميزة وتجارب استثنائية للأطفال عبر مرافق متعددة وسلسلة من الفعاليات التي تقام في أرجاء المعرض كافة، إلى جانب الفعاليات الخاصة بالأطفال في أجنحة الدول المشاركة التي تعرض الكثير من الابتكارات والمبادرات والمغامرات التي تثري مخيلة أجيال المستقبل وتمنحهم الفرصة لاكتشاف العالم.

ويجول الأطفال في متنزهات وساحات لعب ومناطق عائلية، تمثل فرصة للأهل لنيل قسط من الراحة بينما يلعب الأطفال ويمضون وقتاً ممتعاً عبر أنشطة ومعارض ومرافق صديقة لهم ومعارض وسط عالم من الإمكانات الاستثنائية.