إكسبو دنيا الرياضة

المصدر: (دبي- علي شدهان)

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لا يقتصر النشاط في «إكسبو 2020 دبي»، على جانب محدد من جوانب الحياة، بل إنه يكاد يكون شاملاً لكل الجوانب، وبامتياز، ولا أدل على ذلك، من ازدهار أرض الحدث بحزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية، ذات الطابع الترفيهي للزوار، وبما جعل «إكسبو»، دنيا شاملة، وعالماً قائماً بذاته للنشاط الرياضي المتنوع.وبكل تأكيد، إن اتساع الحزمة في دنيا الرياضة بإكسبو، يتطلب منشآت رياضية جاهزة لاستقبال ممارسي تلك الرياضات، وهذا ما تحقق على أرض الحدث فعلياً، وتجسد واقعاً ملموساً من قبل عموم الزوار، الذين وجدوا في منشآت إكسبو، متنفساً حقيقياً لممارسة هواياتهم الرياضية، في ظل أجواء رياضية، أقل ما توصف بأنها مثالية، من حيث جودة تلك المنشآت، وتنوعها، واشتمالها على كل متطلبات النشاط الرياضي بصورة سليمة.