الخشب لمسة الطبيعة

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

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حرصت بعض الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي على إدخال الأخشاب ضمن تصاميم أجنحتها التي تعكس الاستدامة وتشكل نموذجاً لمدن المستقبل، في تشكيلات فنية مبدعة تحاكي الذائقة البصرية لزوار المعرض العالمي، وتعبر عن براعة المصممين في تنوع التصاميم وروعتها.

وتظهر التصاميم الخشبية أشكالاً كثيرة ومتميزة ومسارات محاطة بجذوع خشبية، ويدلل بعضها على المناطق والغابات والهضاب والأشجار في تلك الدول المنتجة والمختصة بصناعة الأخشاب عالمياً، حيث تبدو أعمدة مع مساحات مفتوحة ومسارات وواجهات خشبية تظهر الجوانب الجمالية والفنية في طريقة التصميم التي تحمل أفكاراً بصرية ملهمة، تمزج بين التصاميم المعمارية التقليدية والمستقبلية، تحاكي أرقى وأحدث مفاهيم الاستدامة، في مبانٍ مبهرة تجعل الزوار يتمتعون بتجارب استثنائية يصعب تكرارها في أي حدث آخر، ويتعرفون إلى الطريقة التي تبني بها الدول المدن الذكية المستقبلية، التي تتأخذ من الاستدامة عنواناً لها.