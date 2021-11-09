الدراجات تنقل ومرح

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

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حرص إكسبو 2020 دبي على تقديم تجربة متميزة لزواره، من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات. ويعد التنقل بين الفعاليات إحدى الركائز الأساسية التي اعتنى القائمون على تنظيم الحدث بتفاصيلها، والذين قاموا بتوفير وسائل تنقل متنوعة تتناسب مع كافة الأعمار واحتياجات الزوار، وتعد الدراجات الهوائية إحدى وسائط النقل السهلة والمفضلة لدى شريحة كبيرة، والتي دشنتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع كريم كمبادرة لتشجيع التشارك في استخدام الدراجات الهوائية من أجل توفير حلول نقل سريعة ومستدامة للتنقل في إكسبو 2020.

وقامت الهيئة بتوفير 230 دراجة هوائية بواسطة كريم مزودة بدواسات مساعدة في الحركة ومقاعد خاصة للأطفال، وتم نشرها في 23 محطة لتمكين الزوار والعاملين من حجز واستخدام الدراجات الهوائية للتجول داخل مرافق المعرض بكل يسر من خلال تطبيق كريم للدراجات الهوائية (Careem BIKE app)، وتأتي الدراجات الهوائية ضمن تكامل وسائط النقل من مواصلات عامة ومترو للوصول لموقع إكسبو من الخارج ووسائل التنقل الفردية المتمثلة بالدراجات الهوائية المشتركة داخل موقع إكسبو 2020 واستخدام التقنيات المبتكرة، والذي من شأنه سوف يسهم في تعزيز تطبيق استراتيجيات الميل الأول والأخير وتسهيل الوصول إلى المعرض والتنقل بين أجنحته بسلاسة وبرحلات خالية من المتاعب، كما سيمكن نظام التنقل المقترح من إدارة الزوار لأوقاتهم بكفاءة أكبر، وجعل زيارتهم جديرة وتجربتهم حدثاً لا يُنسى.