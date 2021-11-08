مع «دبي العطاء» مستقبلنا إنساني

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضم دبي كوكبة من الأشخاص الأكثر مساهمة في الأنشطة الخيرية في العالم. وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة، ظهرت مؤسسة «دبي العطاء» التي تُوفر تكافؤ فرص التعليم للأطفال والشباب في الدول النامية، وتجسيداً للشعار الرسمي لجناح دبي العطاء، «مستقبلنا إنساني»، يرحب الجناح الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع بالزوار في رحلة ملهمة من الاكتشاف والتقدير، حيث يستكشفون القصة الثرية لتطور دبي ودولة الإمارات، ونشوء حركة أحدثت ولا تزال تحدث فارقاً في العالم من خلال الاستفادة من قدرة التعليم والتعلم على التغيير، لفهم ما ينتظر أطفالنا، وكيف يمكننا إعدادهم للتقنية الإحلالية المتزايدة، ونعزّز قدرتهم على التكيف.

عبر سلسلة من الأنشطة الممتعة المصممة للأطفال والكبار على حد سواء، يمكن اكتشاف نشاط يوفر تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم والتعلم للأطفال والشباب في البلدان النامية، لمساعدتهم على تحمل مسؤولية مستقبلهم، حيث تلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم البرامج المصممة للحد، إن لم يكن إزالة، أكبر العقبات التي تحول دون حصول الأطفال والشباب في البلدان النامية على التعليم السليم.