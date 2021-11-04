العالم يشارك الإمارات الاحتفاء بيوم العلَم

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت مختلف أرجاء «إكسبو 2020 دبي» احتفالية مميزة لوفود الدول المشاركة في المعرض والزوار من مختلف الجنسيات بيوم العلم الذي صادف يوم أمس الثالث من نوفمبر تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد هذا اليوم مناسبة وطنية سنوية. وجسد الاحتفال بيوم العلم في إكسبو دبي بمشاركة واسعة من الزوار من كافة الأعمار والمتطوعين معاني الوفاء والحب والتقدير لدولة الإمارات ومكانتها المرموقة بين الأمم والشعوب.

كما عكست الاحتفالية القيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين رفعوا راية الوطن، قبل خمسين عاماً إيذاناً بتأسيس دولة الإمارات.