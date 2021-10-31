كريستال التشيك ألوان وإبداعات

المصدر: (دبي - غسان خروب)

في جماله أناقة خاصة، حيث ألوانه تغازل الطيف في رقتها، يستخرج من باطن الأرض بحرص، ويتم الاشتغال عليه بهدوء، إنه الكريستال الذي يعد من أنقى أنواع الزجاج الشفاف ذي الرنين العالي، والذي يتفرد بنقائه العالي. وتحت سقف جناح التشيك حجز الكريستال مكانة عالية له، استطاع بلمعانه وألوانه أن يغري زائري جناح الدولة العجوز الساكنة وسط القارة الأوروبية، حيث يمتد فيها عمر صناعة الكريستال إلى 700 عام ونيف.

في رحاب الجناح، لمعت منحوتتا الخيل والصقر بلونهما البني المائل نحو الذهبي، كلاهما صنعتا من كريستال العنبر، الأولى أبدعها المصمم فالديمير سكالا، وثمنها يصل إلى 160 ألف درهم، بينما الثانية حملت توقيع المصمم راديك سفوبودا، وثمنها يصل إلى نحو 80 ألف درهم، ووزنهما يتأرجح بين 16 و8 كيلوغرامات، غير أن لمعان الكريستال تحت سقف الجناح لا يكاد يكون قاصراً على هاتين التحفتين، فقد ضجت جنباته بمنحوتات أخرى، لكل واحدة منها شكلها ولونها وتصميمها وحجمها، وجميعها عبرت عن إرث البلد العريق في هذه الصناعة التي تتوهج جمالاً وإبداعاً.

بالقرب من هذه المنحوتات، وقفت إبداعات الفنان فلاستيميل بيرانك، الذي يمثل الجيل الثالث في أكاديمية الفنون التطبيقية، التي يعود تأسيسها إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث بدت منحوتاته بمثابة أيقونات جميلة، توسدت ألواناً زاهية.