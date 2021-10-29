منحوتات إكسبو عنوان الإبداع

المصدر: (دبي - غسان خروب)

يشرع معرض «إكسبو 2020 دبي»، أبوابه على روائع الفن التشكيلي، ويحمل الزائر على بساط الخيال، ليطوف به بين جملة الأعمال الفنية الموزعة في أرجاء المكان، حيث لكل منها دلالتها الخاصة، مغلفة بالجمال البصري، تدعو الجميع إلى استكشاف المكان، وتلمس الفن، الذي «يزيل عن الروح غبار الأيام»، ويجعلها مسكونة بالجمال. 11 عملاً فنياً سيتركها معرض «إكسبو 2020 دبي»، للزمن والأجيال المقبلة.

هذه الأعمال، صنعت بتكليف من برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة، التابع لـ «إكسبو 2020 دبي»، وقام بإنتاجهـا مجموعة من الفنانين، وهم: الفنانة حمرا عباس، وعفراء الظاهري، وشيخة المزروع، ومنيرة القديري، وعبد الله السعدي، وأسماء بالحمر، وأوليفر إليسون، ونادية الكعبي، وخليل رباح، وينكا شونيباري، وهيجيو يانج، لكن إدارة البرنامج، لم تكتفِ بهذا العدد فقط، وإنما استدعت أعمالاً أخرى، تحمل بصمات فنانين عالميين، من أجل عرضها في ذات المكان.