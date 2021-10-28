متطوعو إكسبو دليل الزوار

المصدر: (دبي- وائل نعيم )

يجولون في مختلف أروقة إكسبو 2020 دبي، وتجدهم في مختلف الفعاليات والأنشطة، يعتبرون دليلاً للزوار، يسهمون في نقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات لملايين الزوار والمشاركين، متطوعو إكسبو دبي، يبلغ عددهم 30 ألف متطوع، ينحدرون من 135 دولة، يسهمون في نجاح الحدث الدولي الذي يحتضن العالم، من خلال إطلاع الزوار من جميع أنحاء العالم على الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، والمساعدة في عمليات التشغيل، ومختلف المهام لإقامة إكسبو دولي استثنائي، من أجل ملايين الزوار والمشاركين.

يعكس هؤلاء المتطوعون الصورة الحضارية، وقيم دولة الإمارات الأصيلة، التي قامت عليها، ويجتمعون تحت هدف واحد، من جنسيات وانتماءات ومجموعات عمرية متنوعة، من مختلف الإمارات السبع، للترحيب بالعالم، بروح التعاون والتسامح والتفاؤل بالمستقبل، ويخوضون تجربة تعزز من مهاراتهم، وبناء علاقات، وصنع ذكريات رائعة، لرد الجميل لدولة السلام والتعايش، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، يعيشون على أرضها بحب ووئام.

ويترجم المتطوعون تعزيز الإمارات لثقافة العمل التطوعي، وأهميتها في التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، إذ يعتبر التطوع إحدى الركائز الأساسية لمبادرات إشراك أفراد المجتمع في الفعاليات والأنشطة بمختلف أنواعها، ويلعب المتطوعون دوراً محورياً في إدارة العدد الهائل من التجارب والفعاليات المتنوعة التي ستقام خلال إكسبو، ويضم فريقهم طلبة جامعات وموظفين في جهات عامة، وربات بيوت ومتقاعدين، بالإضافة إلى أصحاب الهمم. ويشكل المواطنون الإماراتيون 45 % من المتطوعين، الذين سيتركون بصمة إنسانية في ذكريات لا تنسى لدى الملايين من زوار الحدث العالمي، على مدى أشهره الستة.