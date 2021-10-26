إكسبو يتزين بالذهب

المصدر: (دبي - غسان خروب)

يتوهج معرض «اكسبو 2020 دبي» بقطع ذهبية وحلي أثرية عديدة بين جنبات أجنحته، التي فاضت بقطع كثيرة، جلّها يعود إلى عصور غابرة، ولا تزال تلمع رغم مرور الزمن عليها. ففي الوقت الذي أطلت به سان مارينو بكنز «دوماغنانو» الذي يعد علامة بارزة في تاريخها، لتعرضه في دبي، كدلالة على عراقة البلد، حيث الكنز يعود إلى عصر القوط الشرقيين، أحضرت سيراليون معها منجمها الذهبي، حيث يعتمد هذا البلد عليها كمصدر دخل قومي، فسيراليون تمتلك مجموعة كبيرة من مناجم الذهب التي توفر فرص عمل هائلة لأبناء سيراليون.



وعند زيارتك لجناح بلغاريا سيلمع في عينيك بريق تلك القطعة الدائرية التي حجزت لها مكاناً بارزاً وسط الجناح، وما إن تقترب منها حتى تفاجأ بأنها تحاكي شعار معرض «اكسبو 2020 دبي»، فتفاصيل القطعة كافة التي تعود ملكيتها للمتحف الوطني في بلغاريا، تشبه تماماً تلك الدوائر التي تشكل شعار المعرض نفسه، فيما يصل وزنها الى 1.2 كيلو غرام، وقد صنعت من ذهب 24 قيراطاً، لتبدو هذه القطعة بمثابة المفاجأة التي يقدمها الجناح لزواره. و يعرض الجناح كذلك بين جدرانه كنزاً حقيقياً وعدداً كبيراً من القطع الذهبية التي يعود بعضها إلى القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، ومن بينها كنز Panagyurishte الذي اكتشف في عام 1949.