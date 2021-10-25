إكسبو يحتفي بالماء

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

المياه شريان الحياة الذي يغطي أكثر من ثلثي سطح كوكب الأرض، وتلعب دوراً أساسياً في تطور المجتمعات وتقدمها، والحفاظ عليها بالغ الأهمية لضمان مستقبل أكثر أمناً ونظافة وصحة.

ويحظى الزوار في معرض إكسبو 2020 دبي برؤية المياه في مختلف أروقة المعرض، وهناك العديد من الأجنحة أفردت في تصاميمها أماكن للمياه، سواء في الداخل أو الخارج، فضلاً عن معرض تقنيات مرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بشكل يعكس ديمومة الحياة، ويرمز إلى أساس البقاء للإنسان.

وتشكل المياه عنصراً رئيساً يرتبط بالتنمية المستدامة، وبالموضوعات الفرعية للمعرض «الفرص والتنقل والاستدامة»، وتم إبرازها كثيراً ضمن المنشآت والأحداث والمبادرات في مختلف الأجنحة.

وتحتل المياه أحد عناوين سلسلة أسابيع الموضوعات في إكسبو، التي تسعى إلى تحفيز العمل العالمي نحو حل تحديات كوكبنا الأكثر إلحاحاً، فضلاً عن تخصيص جلسات حوارية ونقاشات لاستكشاف طرق الحفاظ على هذا المورد، الذي يضمن إدامة الحياة لاستخدامات غير محدودة، وللتعرف إلى أفضل الممارسات التي يمكنها ضمان مياه آمنة وكافية للأفراد، والصناعة، وزراعة المحاصيل الغذائية، والنقل وتوليد الطاقة، ودعم الأنظمة البيئية الصحية، وتحفيز التقدم الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.