الاستدامة مستقبل البشرية

المصدر: دبي البيان

الاستدامة هي إحدى أهم ركائز «إكسبو 2020 دبي»، وفي سياق هذا المفهوم، تنتظر فيه الزائر جملة من التجارب الملهمة، التي يمكن لها أن تظهر علامات على الدور الكبير الذي يقوم به الحدث العالمي في مجال تحقيق قفزة نوعية في تطوير وتعميم الاستدامة كنهج ثابت.

من بين هذه التجارب، ما تستعرضه أجنحة عدة دول في الحدث العالمي من خبرات في التعامل مع النفايات بشكل إيجابي، مثل آلات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها، والأواني القابلة للأكل، والأكياس سريعة التحلل، والزراعة العمودية، وكذلك الحلول المستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.