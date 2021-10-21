تجارب شباب المستقبل.. عالم مرح وتعلم

المصدر: (دبي ـ رشا عبد المنعم)

جذبت فعاليات إكسبو 2020 التي ترتكز على الابتكار المغلف بالمرح والتعلم، جمهور الأطفال، شباب المستقبل، عبر العديد من المنصات التفاعلية التي تهدف إلى إثراء تجارب الصغار وإطلاق العنان لمخيلتهم، وفي مقدمتها تجربة شخصيات إكسبو التفاعلية، وفعاليات «احلم بالطيران» إضافة إلى فعالية «البحث عن بوابات عالم راشد ولطيفة»، وخلال أسبوع الفضاء كان التقاط صورة البدلة الخاصة برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وارتداء الخوذة لإعطاء لمحة عما قد تبدو عليه كرائد فضاء، من ضمن قائمة الاهتمام والأولوية.

وتحت إشراف ومتابعة أولياء الأمور، فرضت كذلك رحلات الواقع الافتراضي في الأجنحة والمعارض نفسها ضمن قائمة المتابعة والمشاهدات، كما جاءت انعكاسات الضوء تحت الأفق على المباني والساحات، إحدى أهم نقاط التوقف والتأمل لدى الصغار، ثم يحظون بوقت مستقطع للراحة لمشاهدة مغامرات راشد ولطيفة حول العالم، أو تعلم رقصات تقليدية من مختلف أنحاء العالم على مسرح «دبي ميلينيوم»، ومن ثم تذوق الأطعمة والمأكولات عبر تجربة «لذيذة» والتي تتيح للأطفال الفرصة لتجربة أطباق الشوكولاتة السويسرية المميزة في مقهى الجناح السويسري، بينما تستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب واللعب والاستمتاع بطيور البطريق الآلية عبر تجربة تفاعلية في جناح موناكو.

واستطاع برنامج «مبتكرو إكسبو 2020 الصغار» المصمم خصيصاً لطلاب المدارس في الإمارات الفرصة للمعلمين والطلاب لاستكشاف عملية إنشاء الابتكارات من البداية إلى النهاية، وتسليط الضوء على مدى أهمية فهم ما تم تصميم الابتكار من أجله.

كما حظيت الرحلات التفاعلية بين جذور الأشجار في الغابات أو التجول في أعماق المحيط لاكتشاف المخلوقات الرائعة، باهتمام كبير من الأطفال، الذين أمضوا أوقاتاً لا تنسى من إثراء المعرفة وشغف المغامرة. وتعزز العديد من الفعاليات الترفيهية الارتباط بالطبيعة، كفعالية «التزلق في جناح لوكسمبورغ» في رحلة على منحدر يبلغ ارتفاعه 21 متراً للوصول إلى مساحة خضراء خشبية تستحضر غابات لوكسمبورغ. وفي جانب آخر، أقبل الأطفال على اقتناء كتيب «مستكشفو إكسبو»، الذي طرحته شركة سيمنس، وهو كتيب مصور باللغتين العربية والإنجليزية، للمرحلة العمرية من 6 إلى 10 سنوات.

يستعرض الكتيب مجموعة من أشهر الاختراعات والمخترعين خلال الدورات السابقة من إكسبو، بلغة سهلة ومبسطة، في رحلة ممتعة ومشوقة عن تاريخ هذا الحدث الدولي. يضم الكتاب أيضاً مجموعة من صفحات الأنشطة والملصقات وشهادة للطفل الذي يستكمل الكتيب، لمنحه شعوراً بالإنجاز وزيادة تفاعله مع محتوى الكتيب.