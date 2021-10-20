تنـقل مستدام

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

تتنوع وسائل النقل في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يحظى الزوار باستخدام وسائل مختلفة تقلهم إلى أي وجهة يريدونها، وتضفي متعة كبيرة لهم أثناء تجوالهم في أروقة الحدث العالمي، وتعزز مفاهيم الاستدامة.

ويمكن للزوار ركوب أول قطار يعمل بالهواء المضغوط في العالم، حيث يتيح القطار تجربة فريدة للزوار يختبرون خلالها مستقبل النقل المستدام، ويتنقل القطار عبر محطات «إكسبو دبي» الثلاث «الاستدامة والتنقل والفرص»، كما يقدم فرصة مثيرة للتمتع بجولة فريدة لمشاهدة المعالم الجميلة لأجنحة وفعاليات الحدث العالمي.

كما توجد مركبات تنقل الزوار تعمل على البطاريات الكهربائية، إلى جانب الدراجات الهوائية التي دخلت ضمن وسائط النقل في المعرض من أجل توفير حلول نقل سريعة ومستدامة للتنقل في الحدث العالمي.