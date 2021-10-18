إكسبو.. وجهة متكاملة

المصدر: (دبي - حسين جمو)

تجذب الفعاليات المتنوعة في «إكسبو 2020 دبي» الزوار من مختلف الجنسيات، حيث يجد الزوار ما يبحثون عنه في جنبات الحدث العالمي من الترفيه الفني إلى الرياضة والثقافة والابتكارات والاطلاع على القضايا العالمية الملحة التي تؤثر في مستقبل البشرية.

وباتت ساحات الحدث العالمي مواقع تعزز حيوية المكان بعروض واحتفالات وطنية للدول المشاركة، كما تستقطب الحدائق ومرافق الاستراحة ومسارح الفن أجمل العروض العالمية الغنية بالتنوع والأصالة والثقافات المحلية التي تمثل الإرث الحضاري للبشرية، ويجد الزوار أنفسهم في وجهة متكاملة تضم كل ما يخطر على البال.