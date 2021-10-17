«إكسبو» يتوشح بالأخضر

المصدر: دبي - وائل نعيم

يكتسي موقع «إكسبو 2020 دبي» باللون الأخضر في مختلف أروقته، وبمجرد دخول الزائرين الموقع سيشاهدون مساحات وأشجاراً خضراء في مختلف الشوارع والممرات، ومن أبرزها شجرة الغاف التي تقف شامخة في موقع المعرض، وتتميز بأهمية ورمزية كبيرة تتصل ماضي الإمارات وإرثها وحضارتها بحاضرها واستشرافها للمستقبل والذي يترجمه هذا الحدث العالمي.

خلال التجول في المعرض سيتعرف الزائرون إلى واحة خضراء وموقع مستدام ينبض بالحياة، ويفيض بروعة المناظر وأجنحة دول متفردة تحاكي بطرازها المعماري المستقبل والماضي والطبيعة وتعكس حضارتها وتراثها، ما جعل موقع المعرض لوحة فنية ألوانها الماء والخضرة تتزين بالأبنية ذات التصاميم الفريدة الممتدة على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة.

ويتجلى حضور الابتكار في عملية تنسيق الأنواع المختلفة من النباتات والأشجار في «إكسبو 2020 دبي» بطريقة غنية وجذابة ومتناغمة، تغذي الرؤية البصرية للزوار ليستمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وتستهوي المساحات الخضراء والمناظر الجميلة زوار المعرض لتوثيقها من خلال التقاط صور تذكارية وتسجيل فيديوهات في كل زاوية أو تجربة في مكان تتدفق فيه آلاف القصص والتجارب التي تعكس روعة الفن والإبداع في أفضل نسخة في تاريخ إكسبو.

وتترجم المساحات الخضراء في «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب المبادرات والابتكارات تطلعات القائمين على المعرض في تقديم نسخة من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق، وذلك يبدو واضحاً إذ تتأصل الاستدامة في كل جوانب إكسبو دبي بدءاً بالمباني والإنشاءات ووصولاً إلى إنشاء إرث دائم بعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي».