إيقاع التواصل العالمي

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

اتسمت الفعاليات الفنية التي تعرض يومياً في أرجاء إكسبو وساحاته بالتنوع والأصالة التي أبرزتها فرق الفنون الشعبية وإيقاعاتها المتنوعة التي جذبت الجمهور لتفردها في الأداء وبهاء الأزياء، وتوزيع مواعيد العروض على نحو متسلسل، بدءاً من ساحة 2020، وهي أول نقطة استقبال رئيسية من اتجاه مترو دبي، مما يساهم في أن تحتفظ عروض الفرق بجمهورها حتى العرض الأخير، فكل عرض كان يأتي مختلفاً عن سابقه، الأمر الذي مكن المشاركين من تقديم الملامح الرئيسية لفنونهم الشعبية التي تمثل بفروعها وأشكالها المختلفة المرآة التي تعكس ثقافة المجتمع وأسلوب حياة أفراده في كل مرحلة من مراحل تطوره، وتسجل أشكال السلوك وأنماط التفاعل الاجتماعية في مختلف المناسبات والأحداث التي تقع في محيط الحياة الاجتماعية وتقاليد من الملامح المميزة للتراث الحضاري للمجتمع، فالرقصات والأشعار والأهازيج والأغاني الشجية لا تمارس بدون دوافع، بل ترتكز على أصالة وتواصل الشعوب الغنية بتاريخها وعاداتها وتقاليدها.