«ماما أفريقيا».. إبهار وابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

«قلب العالم»، هكذا تعتبر القارة السمراء الجميلة، أرض الفرص، تلك الأرض الخصبة المليئة بالإبهار في فنونها، وفي ثقافاتها، وفي تنوعها وفي ثمارها.

«ماما أفريقيا»، كما يحب دائماً أن يطلق عليها أبناء القارة، تواصل في «إكسبو 2020 دبي» تقديم الإبهار، جنباً إلى جنب مع الابتكار وحلول الاستدامة، والحلول الاقتصادية الخضراء، وفرص الاستثمار. فأفريقيا بمختلف دولها، بألوانها ورقصاتها، بتراثها الغني وثقافاتها المتعددة، بموسيقاها وإيقاعاتها، تضيف بعداً جديداً من دبي، لتطرح القارة السمراء الفرص.. من أرض الفرص في «إكسبو 2020 دبي».