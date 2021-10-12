الروبوتات دليل الزوار

المصدر: دبي ــ عبد السميع الفخراني

روبوتات متعددة الأحجام والأشكال، تتجول في مواقع «إكسبو 2020 دبي» وتستقبل الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، وتؤدي مهاماً تفاعلية عدة، منها الترحيب بالزوار وتذكيرهم بالإجراءات الصحية الاحترازية، وتقديم المساعدة لهم، والمشاركة في العروض، إلى جانب المساهمة في توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة.

ونشرت اللجنة المنظمة للمعرض داخل موقع الحدث أكثر من 150 روبوتاً مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وخاصية تعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، ومن أبرزها روبوت بلون ذهبي اسمه «أوبتي» وهو مصمم خصيصاً للمعرض، ويشهد تفاعلاً كبيراً من الزوار، خصوصاً الأطفال، حيث يقدم لهم محتوى تفاعلياً ممتعاً، ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم حول المعرض.