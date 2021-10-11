الوجهة إكسبو دبي

المصدر: دبي – غسان خروب

أمام الجميع فتحت دبي أبواب قلبها، مهدت لهم الطريق لخوض رحلة سفر طويلة، يطوفون فيها جل بلدان العالم، ليكتبوها في صفحات ذكرياتهم.

تفتح دبي أبوابها، وقد خلعت عنها وعن العالم «كمامته» لتضع وراء ظهره آثار الجائحة، لتكون ضمن صفحات ذكرياته المديدة، وها هي «دانة الدنيا» ترسم عبر معرض «إكسبو 2020 دبي» لوحة مشرقة ألوانها التسامح وأطيافاً متنوعة من الثقافة والفنون، ووضعتها في إطار من الحب، الذي نسجت على منواله قصيدة طويلة أول أبياتها كتبت بحروف الموسيقى، وثانيها كتب بحروف التنوع الثقافي، وثالثها كتب بأناقة الصوت والجمال. ها هو معرض إكسبو 2020 دبي، يقفل أبواب أسبوعه الأول، على نجاحات عديدة، أكدت أهمية المكانة التي تحظى بها دبي على الخريطة الدولية، عبر احتضانها لثالث أهم حدث عالمي بعد كأس العالم والألعاب الأولمبية، والذي خلدت يومه الأول بحفل القرن.

ما حققه معرض إكسبو في أسبوعه الأول من نجاحات، كان انعكاساً لخبرة دبي العالية في عمليات تنظيم الأحداث ذات الطابع العالمي، وخبرتها في إسعاد الناس، ما أهلها لأن تكون على قائمة مدن السعادة والجمال. تعودت دبي على مدار تاريخها أن تستثمر التحديات وأن تحولها إلى فرص، إيماناً بأن النجاح يولد من رحم المصاعب، وفي الوقت الذي تودع فيه دبي جائحة كوفيد 19، تشرع أبوابها أمام الأمل والفرح الذي يتجسد في ليالي إكسبو 2020 دبي، التي ترفل بالموسيقى والجمال.