ليل إكسبو إضـــاءة وأنــوار

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

جمال العمارة، وإبهار التصاميم، ودقة التفاصيل، كانت الحاضر الأول في إكسبو 2020 دبي، فالأجنحة الشاهقة وطرزها الفريدة أعاجيب هندسية تريح العين لجمالها، وتثير فضول الزوار لاستكشاف مكنوناتها، فمع سطوع الشمس تتجانس الألوان بين الأجنحة وممراتها، وتضيء المساحات مشرقة في وجه الضيوف والمشاركين لتريهم لوحة فنية فريدة، تتبدل ملامحها في ساعات المساء.

فبعد أن يسدل الليل أستاره تسطع ألوان الفرح التي تصنعها تلك الأضواء المرافقة للفعاليات وتصاميم الأجنحة والممرات لترسم بتجانسها قصة جمال أخرى وفصولاً من المتعة الليلية في إكسبو دبي.

في المساء تتعامد وتتقاطع مئات الألوان لتزين بثوب الفرح معالم إكسبو دبي، وترسم الفرح بصور مبهرة ومشاهد نابضة بالحياة في مساحة الحدث العالمي وزواياه كافة، فهي تلفت انتباه الزوار للعديد من المشاهد المتألقة التي تقام تحت أطياف الأضواء، وتدل بعضها على معالم بارزة تسرد بألوانها حكايات الماضي وملامح التطور. ولإضفاء مزيد من الجمال واستقطاب أكبر عدد من الزوار لبست الأجنحة حللاً ملونة من الأنوار تشع بشتى الأطياف، يستخدم في سبيلها تقنيات تكنولوجية حديثة، وثلاثية الأبعاد، تعيد رسم تفاصيل المباني وتبرز هندستها الجمالية بأروع الصور وأكثرها تميزاً.