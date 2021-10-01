تاريخ وحاضر ومستقبل في افتتاح الأجنحة سريلانكا.. افتتحت سريلانكا رسمياً جناحها في إكسبو 2020 دبي، وشهد الحفل استعراض موكب ترحيبي مع أغنية ماجول بيرا ورقصات كانديان التقليدية، بينما ارتدى العارضون أزياء الرقص التقليدية السريلانكية. وألقى خلال الحفل ناليندا ويجيراتنا، قنصل عام سريلانكا في دبي والمناطق الشمالية ونائب المفوض العام لجناح سريلانكا، كلمة ترحيبية بالضيوف. إسرائيل.. افتتحت إسرائيل جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، حيث رحب ميهاش غانز بالضيوف والزائرين خلال فترة الحدث الممتدة حتى شهر مارس من العام المقبل. وأعرب مفوض الجناح الإسرائيلي منشيم غانتز عن سعادته بافتتاح الجناح قائلاً: «إنها المرة الأولى لإكسبو في الشرق الأوسط، والمرة الأولى لنا في المشاركة بحدث بهذا الحجم في المنطقة العربية، سعداء بأن نكون هنا على أرض دبي». أمريكا.. يتطلع الجناح الأمريكي إلى جذب الملايين من الزوار، من خلال التكنولوجيات الحديثة، والأساليب المبتكرة، لعرض آخر ما توصل له العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة الأغراض البيئية والحياتية، واستعراض الرموز والكيانات الأمريكية العملاقة في شتى المجالات. تايلاند.. الفلكلور والرقصات التاريخية المميزة لدول جنوب شرق آسيا كانت حاضرة بقوة في الرقصات الاحتفالية، التي قدمت في حفل افتتاح الجناح التايلاندي بـ«إكسبو 2020 دبي». إسبانيا.. النقل الأنبوبي «الهايبرلوب» بين القارات والعديد من الابتكارات المستقبلية والأفكار التكنولوجية والحلول العلمية ظهرت في الجناح الإسباني. إيطاليا.. تتصدر مدينة البندقية الحدث الأهم في الأسبوع الافتتاحي لمعرض جناح إيطاليا، حيث يتناول «المناخ - التنوع البيولوجي» من خلال مناقشة مبادرات عدة تركز على مدينة البندقية، والتي تم تقديمها كمثال لمختبر محلي ونموذج دولي لكيفية مكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز عمليات التحول البيئي. وقال باولو غليسينتي، المفوض العام لجناح إيطاليا: «الجمال يربط الناس، هو شعارنا الذي يبرز تفرد قدرة إيطاليا على دمج الإبداع مع التكنولوجيا، والإبداع مع الابتكار، والإبداع مع التعليم». كندا.. رحبت ماري - جينفييف مونييه، المفوض العام لجناح كندا في «إكسبو 2020 دبي»، بالحضور خلال افتتاح الجناح، وقالت في كلمتها: «نحن على استعداد للترحيب بكم شخصياً أو افتراضياً في جناح كندا بمعرض إكسبو 2020 دبي. إن موضوعنا الرئيسي «نفكر في المستقبل» (The Future in Mind) بمثابة دعوة للتفكير في كيفية مواجهة التحديات الناشئة واغتنام الفرص للابتكار». اليابان.. نظم جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي، افتتاحاً رسمياً، وألقى إينو مانابو، المنسق العام لإكسبو 2025، في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مجموعة خدمات التجارة والتوزيع، كلمة ترحيبية، بينما أعلن ناكامورا تومياسو، المفوض العام لجناح اليابان، إكسبو 2020 دبي، الافتتاح الرسمي للجناح. وتعليقاً على الإطلاق، قال ناكاجيما أكيهيكو، سفير اليابان لدى الإمارات: «يتماشى موضوع جناح اليابان، «حيث تلتقي الأفكار»، مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات». عُمان.. شهدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض (إكسبو 2020) افتتاح جناح سلطنة عمان الشقيقة المشارك في المعرض العالمي الكبير، بحضور سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة، وعدد من المسؤولين. واستمعت معالي نورة بنت محمد الكعبي لشرح وافٍ، خلال الجولة، عن تفاصيل الجناح قدمه محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المفوض العام. قطر.. تشارك دولة قطر في معرض إكسبو 2020 دبي تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل». وتهدف من خلال مشاركتها استعراض جهودها لقيادة وتحفيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وأوضح ناصر المهندي، المفوض العام لجناح قطر، أن الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها، تسلط الضوء على مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، والمشاريع الضخمة والرائدة التي تم استكمالها لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. البحرين.. افتتحت مملكة البحرين، أمس، جناحها الوطني تحت عنوان «الكثافة تنسج الفرص» ضمن إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والمفوض العام لجناح البحرين في إكسبو، وشخصيات دبلوماسية. وقالت الشيخة مي: «نحضر اليوم في إكسبو 2020 دبي، ورسالتنا التي نحملها إلى العالم أن الثقافة تصنع المنجزات وتروّج للأوطان، وهي الأمل في عالم يتعافى من أزمة امتدت إلى كل مناحي الحياة». صورة التاريخ: 01 أكتوبر 2021 طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App