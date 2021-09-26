البيان تعرض بعضاً من عجائب إكسبو دبي الهندسية

المصدر: دبي – بشار باغ

حصلت البيان على صور لم تر من قبل للعجائب الهندسية التي يزخر بها موقع إكسبو 2020 دبي، التي التقط بعضها بواسطة طائرات مسيرة فوق موقع الحدث من قبل مكتب إكسبو دبي، وتظهر بعضاً من أبرز الأيقونات المعمارية المذهلة التي يحفل بها موقع الحدث الأروع في العالم وفي مقدمتها ساحة الوصل التي تشكل القلب النابض للحدث وجوهرة تاجه ومركز فعالياته الفنية الكبرى بما يشمل حفل الافتتاح والأيام الوطني واحتفالات المناسبات الخاصة وغيرها.

وتجسد ساحة الوصل روح دبي وتعكس من خلال فعالياتها وأنشطتها وعروضها التفاعلية المجدولة طوال اليوم نبض الإنسان، بحيث تحاكي كثافة العروض ومدتها خفقات القلب، فخلال النهار سيحاكي محتوى الساحة نبضات تشبه خفقات قلب الإنسان الكبير في السن عبر فعاليات هادئة ومتباعدة زمنياً عن بعضها البعض، ومع حلول المساء، تتسارع وتيرة وكثافة الفعاليات بما يشبه نبضات الطفل عبر عروض وفعاليات قصيرة ومتواصلة. وتم تصميم برامج محتوى ساحة الوصل بأسلوب يحرص على التفاعل الحي مع الزوار والمشاهدين، بحيث تحتضن الساحة الزائر وتحتوي أحاسيسه ومشاعره من جميع الزوايا وتدخله إلى عالم غامر عبر 9 ساعات يومياً من العروض الحية المرئية والفلكلورية الموزعة على مدار اليوم.

وتتمتع ساحة الوصل بتقنيات حديثة ومتقدمة تخدم طبيعة ومكونات برنامج المحتوى، وتضم الحديقة الموجودة داخل القبة ساحات مصغرة يتراوح عددها حسب كثافة الفعاليات من 9 إلى 13 ساحة تقدم أنشطة بسيطة ومبتكرة داخل الحديقة بحيث تحيط عروض الفعاليات بالزائر ويكون جزءاً منها بشكل مغاير عن الطريقة التقليدية للعروض على خشبة المسرح، وبالتالي ستقدم الساحة عروضاً تفاعلية مبهرة بشكل متناسق وانسيابي.

وستسرد العروض الضوئية على قبة الساحة التي تشكل أكبر شاشة بناطق 360 درجة في العالم قصصاً حصرية لم تحكَ من قبل على مستوى العالم انطلاقاً من التراث لكن بوحي عالمي.