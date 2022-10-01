مدينة إكسبو دبي تستقبل الزوار وتجدد الأمل بمستقبل أفضل

المصدر: البيان

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بعد عام من الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي، استقبلت مدينة إكسبو دبي الزوار لتجدد الأمل بمستقبل أفضل لأماكن العيش والعمل والترفيه عبر إلهام العالم لتطوير مدن أفضل للإنسان والبيئة، ومواصلة إرث الحدث العالمي بتحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل للأجيال المقبلة.

وافتتح 50 من موظفي المدينة وعائلاتهم بوابة الاستدامة في تمام الساعة التاسعة صباحاً في احتفال رمزي بمناسبة مرور عام على افتتاح الموقع لأول مرة في 01 أكتوبر 2021، معلنين انطلاق رحلة ومرحلة جديدة.

واستمتع الضيوف بزيارة معالم مدينة إكسبو دبي، وبالإضافة إلى تيرا وألف حيث كانت بداية رحلة مدينة إكسبو دبي من خلال افتتاحهما للجمهور في سبتمبر الماضي، تمكن الضيوف من زيارة جناح الرؤية الآسر، وجناح المرأة الملهم، و شلالات إكسبو السريالية المذهلة، والصعود في الهواء عبر حديقة الثريا، كما سيستمتع الزوار بعد غروب شمس اليوم بمشاهدة عرض ضوئي ساحر على قبة ساحة الوصل يحتفي بروح التعاون والإبداع لهذه المدينة المستقبلية التي يقودها الابتكار، ويقدم عرض ساحة الوصل على مدار خمس أمسيات كل أسبوع من يوم الأربعاء حتى الأحد، فضلاً عن العروض الفنية المتجولة التي ستكون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً من أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما استمتع الزوار بأشهى الوجبات حيث عادت منافذ الأطعمة والمقاهي والمثلجات والعصائر الأكثر شهرة في إكسبو 2020 دبي إلى مدينة إكسبو دبي، وتناول الزوار الأطعمة الإماراتية التقليدية في مطعم ومقهى الفنر، والوجبات الشهية في مطعم البيك السعودي الشهير، والمأكولات الإيطالية اللذيذة في مطعم إيكو بيتزا وباستا، وكما استمتعوا بأكلات ومشروبات متنوعة يقدمها "ذا مطر فارم إكسبرس" و"بي كافيه" و "وفل" و"تروبيكول" و"ديلي دوس كافيه" و"لاسير".

وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية ملؤها الإلهام، وذلك انطلاقاً من عرض مميز لرؤية قائدٍ حَول دبي لواحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بدور المرأة في مسيرة التقدم والنهضة البشرية، وأيضاً التركيز على الحلول الناجعة لحياة أكثر انسجاماً مع الطبيعة، وصولاً إلى أهمية التنقل في ترسيخ التواصل ودعم مسيرة التقدم البشري.

ويستقبل كل من الرؤية والمرأة وتيرا وألف الزوار يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، ويبلغ سعر التذاكر 50 درهماً لكل جناح ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل وأصحاب الهمم زيارة الأجنحة بعد حصولهم على تصريح مجاني من أحد مراكز بيع التذاكر، وتتيح التذكرة المميزة ليوم واحد للزوار الاستمتاع بأربعة أجنحة وهي تيرا وألف والرؤية والمرأة (سيتم إضافة المزيد من الوجهات لاحقا) مقابل 120 درهماً.



ويبلغ سعر تذكرة حديقة الثريا 30 درهماً وهي مجاناً للأطفال من سن الخامسة وما دون وأصحاب الهمم. ويمكن شراء جميع التذاكر على www.expocitydubai.com أو من مراكز بيع التذاكر الموزعة في مدينة إكسبو دبي.