قبة إكسبو تعود للحياة غداً بأمسيات غامرة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود قبة ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي لتنبض بالحياة مجدداً بأسلوب مذهل غدا السبت لتسعد الزوار بعروضها الساحرة، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لمدينة إكسبو والتي ستنطلق في رحلتها بإحياء القلب النابض للموقع في 6:15 مساء، وفي الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق إكسبو 2020 دبي.

وستقدم القبة خمس أمسيات في الأسبوع من الأربعاء إلى الأحد وحضورها مجاني لجميع الزوار في رحلة غامرة تدمج التقنيات المذهلة بالإبداع الفني والقصصي، وتحتفي بالتعاون والابتكار والتفاؤل في تجسيدٍ لقيم دولة الإمارات ورؤيتها.