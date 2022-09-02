مدينة إكسبو دبي تفتتح جناحي «ألف» للتنقل و«تيرا» للاستدامة أمام الجمهور

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت اليوم مدينة إكسبو دبي جناحي "ألف" للتنقل و"تيرا" للاستدامة وذلك استعدادا لاستقبال الزوار في العديد من الوجهات المتميزة خلال الشهر الحالي وأكتوبر المقبل ليبقى سحر إكسبو مستمرا وموطنا عالميا للإبداع ونموذجا لمدن المستقبل ومدينة صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا.

وقالت أنوشة المرزقي مدير ادارة الثفاقة والتعليم في مدينة إكسبو دبي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مدينة إكسبو دبي هي وجهة للابتكار والإبداع والأعمال والترفيه وتم اليوم افتتاح " تيرا " جناح الاستدامة و" ألِف" جناح التنقل وفي شهر أكتوبر المقبل سيتم افتتاح ساحة الوصل، وجناح الرؤية وجناح المرأة والشلالات السريالية ومناطق ألعاب الأطفال وفي وقت لاحق من هذا العام سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو 2020 دبي ليكون إضافة جديدة تسلط الضوء على تاريخ إكسبو الدولي وأثره، ويحتفي بنجاح الحدث الدولي.

وأشارت إلى أن مدينة إكسبو دبي هي امتداد لإرث الحدث العالمي لإكسبو 2020 دبي ومن خلال الأبحاث التي قمنا بها خلال فترة إكسبو 2020 رأينا أكثر من 96% من زوار "تيرا" جناح الاستدامة قاموا بتغيرات في سلوكهم الشخصية للحفاظ على البيئة والاستدامة والتحرك نحو عالم أكثر نظافة وصحة وأن التجربة ألهمتهم لتغيير سلوكهم من خلال ترشيد استهلاك المياه وتقليل استخدام البلاستيك. كما أن أكثر من 90‎%‎ من زوار" ألِف" أصبحوا يرون أن الإمارات والعالم العربي مثال للتقدم والازدهار لذا رسالتنا في افتتاح الجناح هي مساهمتنا في استمرار هذا الإرث وفي التوعية لإلهام أجيال المستقبل.

وأوضحت أن جناح " ألِف " يشرح أن التنقل هو أساس التقدم البشري فالزوار ينتقلون من موقع ساروق الحديد من الماضي إلى العصر الذهبي في العالم العربي حيث قام المستكشفون العرب باستكشاف واختراع الكثير الاختراعات التي لا يزال لها أثر في حياتنا ويتعرفون على دور دولة الإمارات في التنقل وكيفية مساهمتها في التقدم البشري. وأخيراً سينتقل الزوار إلى المستقبل ليروا كيف أن كل واحد منا لديه اختيار صناعة مستقبل أفضل للجميع.

وعن جناح "تيرا" قالت " هو جناح الاستدامة يُرينا كيف أن الطبيعة مماثلة للإنسان ويقدم نموذجا عالمي المستوى لأعلى المعايير والممارسات المستدامة في مجال التصميم والعمارة ويشجع الزائرين على إعادة تقييم علاقتهم بالبيئة في رحلة غامرة في قاع المحيطات وأعماق الغابات.

وأكدت أن مدينة إكسبو مفتوحه للجمهور بإمكانهم زيارتها والتجول بين أجنحتها موضحة أن تذاكر دخول الأجنحة قيمتها 50 درهما لكل جناح وسيكون الدخول مجانياً لجناحي تيرا وألف لأصحاب الهمم وللأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل كما ستكون متوفرة في أربعة منافذ لبيع التذاكر موزعة ضمن مدينة إكسبو دبي اعتباراً من اليوم.

ويمكن للزوار استخدام الخدمات المتاحة مثل العربات وقطار مستكشف إكسبو والسكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية مقابل رسوم.