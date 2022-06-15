إكسبو 2020 دبي يطلق رموزاً رقمية غير قابلة للاستبدال NFT

المصدر: دبي – بشار باغ

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أنجز إكسبو 2020 دبي مجموعته الأولى من الرموز غير القابلة للاستبدال ذات الإصدار المحدود "NFTs"، ويمكن الحصول على رموز الحدث من خلال المحافظ الرقمية الخاصة بالإيثيريوم من خلال التسجيل برابط خاص بحلول يوم الاثنين 20 يونيو الجاري.

والرموز غير القابلة للاستبدال ال(NFT) عبارة عن أصول رقمية مشفرة قابلة للتحقق من خلال تكنولوجيا البلوك تشين، أو سلسلة الكتل. وتتسم تلك الأصول برموز تعريف فريدة مبتكرة وبيانات فريدة لكل منها.

وكان إكسبو 2020 دبي قد حقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات الواقعية منها والافتراضية خلال فعالياته التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2021 واستمرت لغالية 31 مارس الماضي، حيث استقبل أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر من 24 مليون زائر من جميع أنحاء العالم.

كما فاق عدد الزيارات الافتراضية حاجز الـ 200 مليون زيارة، حيث أتاحت منصة VirtualExpo.world لافتراضية سبلا جديدة لاستكشاف موقع وفعاليات الحدث الدولية.

ووفر إكسبو 2020 دبي التجربة الرقمية الأكثر تقدما في تاريخ معارض إكسبو الدولية، إذ أتاح إكسبو الافتراضي تمثيلا شيقا للحدث الفعلي يمكن للزوار الوصول إليه والتفاعل معه بسهولة خارج حدود الموقع الفعلي.

وشملت ميزات إكسبو الافتراضي مقاطع فيديو غامرة بنطاق 360 درجة لأجنحة الدول والموضوعات وعروضا لفعاليات ترفيهية حية ومدونات صوتية "بودكاست" وجولة فيديو للأطفال مع الرسوم المتحركة وألعابا عبر "ماينكرافت" وجولات تفاعلية حية على منصات "تويتش".

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