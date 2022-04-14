المجلس الوطني الاتحادي .. إكسبو2020 دبي .. إنجازات رائدة للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية

المصدر: وام

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شكل " إكسبو 2020 دبي " فرصة استثنائية للمجلس الوطني الاتحادي لتحقيق مزيد من الإنجازات الرائدة للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية .

فقد نجح المجلس بتعزيز علاقاته البرلمانية مع برلمانات "75" دولة شقيقة و صديقة خلال الحدث العالمي إلى جانب تنظيم "114" فعالية بمشاركة مئات من أعضاء الوفود والمنظمات البرلمانية التي زارته.

و أولى المجلس أهمية كبيرة للمشاركة بفعاليات إكسبو 2020 دبي التي أقيمت خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 لدعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة دولة الإمارات عبر تنظيم "114" فعالية برلمانية شملت تنظيم جولات وزيارات للأجنحة المشاركة وتلبية دعوات المشاركة في الورش والفعاليات التخصصية والأكاديمية، وحضور 47 مناسبة وطنية للدول المشاركة واستقبال 49 من رؤساء البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية إلى جانب وفود برلمانية.

واستضاف المجلس ثلاثة اجتماعات برلمانية إقليمية ودولية بمشاركة 200 رئيس وعضو برلماني وهي اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع الجمعية السادس عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

و قام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس بجولات في العديد من أجنحة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المحلية المشاركة في الحدث .

وأجرى معالي رئيس و أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لقاءات في إكسبو 2020 دبي، مع رؤساء مجالس برلمانية ولجان صداقة برلمانية من دول شقيقة وصديقة إلى جانب تنظيم جولات بفعاليات الحدث للوفود البرلمانية الزائرة نظرا لأهميتها في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز ريادة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية واستشرافها للمستقبل.

كان معالي صقر غباش قد زار " إكسبو 2020 دبي" قبيل افتتاحه بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.