1.800.000 مشارك في مئات البطولات والفعاليات الرياضية بإكسبو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ارتبط «إكسبو دبي 2020» بالرياضة ارتباطاً، هو الأكبر بين جميع نسخ إكسبو التي أقيمت على امتداد تاريخ هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة ورعايتها للرياضة، وتأكيداً لمكانة الرياضة في الدولة على مستوى استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة العالمية والإقليمية، وأيضاً على مستوى ممارسة الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع من جميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة، والتي يزيد عددها على 200 جنسية.

وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والبطولات التي أقيمت في «إكسبو دبي 2020»، وخلال فترة إقامته في مختلف مناطق دبي، أكثر من مليون و800 ألف مشارك، من مختلف الجنسيات والرياضات.

وبفضل التعاون بين إدارة إكسبو ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الرياضية الوطنية في الدولة، فقد كانت الرياضة حاضرة في إكسبو على جميع المستويات، بداية من القيادات الرياضية لأكبر المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية، وفي مقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذين زارا الحدث عدة مرات، ورؤساء الاتحادات الدولية في الشطرنج والكاراتيه والدراجات الهوائية والسباحة، وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعدد كبير من وزراء الرياضة ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية والقارية، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف الدول.

ملتقى النجوم

وكانت ساحة الوصل ملتقى أهم النجوم وجهاً لوجه مع المعجبين والجمهور، الذي يحتشد في أروقة الساحة الأيقونية الرائعة، لمشاهدة نجومه المفضلين، وتحيتهم، وفي مقدمهم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الهداف التاريخي على مستوى العالم، وأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، وكذلك الحارس إيكر كاسياس قائد المنتخب الإسباني بطل العالم 2010، وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، وبطل دوري أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، والمهاجم ليفاندوفيسكي نجم وهداف بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا، والهداف التاريخي للدوري الألماني، كما تقابل بطل السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في سباقات الفورمولا 1، مع جمهوره في ساحة الوصل، وأبدى انبهاره بتنظيم الحدث العالمي الفريد.

كما زار الكثير من النجوم إكسبو، وتجولوا في أروقته الفريدة، وعدد من أجنحة الدول الـ 192 المشاركة، وفي مقدم هؤلاء قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل أمريكا الجنوبية مع منتخب بلاده، وبطل أوروبا والعالم لسنوات عديدة مع برشلونة، والأفضل في العالم لعدة سنوات، وكذلك البرتغالي لويس فيغو نجم برشلونة وريال مدريد السابق، الذي زار الحدث برفقة كأس دوري أبطال أوروبا، والفرنسيين مبامبي وبول بوجبا وباتريس ايفرا وبكاراي سانيا، وكذلك نجوم مانشستر سيتي، وفي مقدمهم جاك جريليتش، ونجوم نادي أرسنال الذين ألهبوا حماس الجمهور خلال تجوالهم بين أروقة إكسبو، وفي عدد من الأجنحة.

كما زار إكسبو نجوم الكرة الإسبانية كارليس بويول وميشيل سلغادو، والحارس الأسطوري كاسياس، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ونجوم الكرة الإيطالية باولو مالديني وجان لوكا فياللي، وبعثة نادي ميلان، بقيادة الرئيس التنفيذي للنادي، كازيديتش، التي زارت إكسبو دبي ثلاث مرات، خلال فترة التوقف الدولي للمباريات.

وكان من بين الزوار أيضاً، المدربان الكبيران الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حالياً، وبرشلونة وبارين ميونيخ سابقاً، وروبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب إيطاليا حالياً، وبطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي سابقاً، وكذلك روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية وسفيرها، وروبيرتو كارولوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم 2002، وريال مدريد بطل أوروبا عدة مرات، وغيرهم الكثير من نجوم كرة القدم ولاعبي الأندية، سواء مع نيوكاسل وليفربول وليغا وارشو.

لقاء الأساطير

وحظي جمهور إكسبو بمشاهدة أسطورة الألعاب الأولمبية الجامايكي أوسيان بولت، وهو يجري في ممرات إكسبو، بل حظي البعض منهم بفرصة الجري معه، وكان من بين الزوار أيضاً، البريطاني أنتوني جوشوا نجم الملاكمة العالمية، الذي تجوّل في أروقة الحدث، والتقى الجمهور الكبير.

كما كان لنجوم التنس حضورهم المميز في الحدث، وفي مقدمهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والنجمان السابقان، الأمريكي جون ماكنرو، والبريطاني الكندي جريج روسيدسكي، فيما خاضت البلجيكية كيم كلايسترز والدنماركية كارولين فوزنياكي، مباراة تحت شعار إكسبو دبي 2020، إلى جانب حضور العديد من نجوم التنس الذين شاركوا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وفي باقي الرياضات، زار إكسبو عدد من الأبطال والنجوم العالميين، وفي مقدمهم فيكتور اكسيليسن بطل أولمبياد طوكيو في البادمنتن، ولاعبة الجمباز ستيفاني كيرفوكوفا، ولاعب كرة السلة الصربي غوران جيريتش، والسلوفاكية بيترا فيلهوفا، الفائزة بذهبية الأولمبياد الشتوي في بكين للتزلج على الجليد، إلى جانب حضور فريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي هارلم جلوب تروترز، الذي أمتع الجمهور بعروضه الفريدة.

أكبر تدريب للجوجيتسو

وشهدت حديقة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، تحطيم الرقم القياسي لأكبر حصة تدريب لرياضة الجوجيتسو في العالم، بمشاركة 2700 متدرب، بحضور جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

احتفالية الرياضة

وحرص مجلس دبي الرياضي، على أن يكون إكسبو وكرة القدم العالمية، محور فيلم افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز دبي جلوب سوكر، الذي تم تصويره في داخل أروقة إكسبو، وأمام أجنحة الدول الفائزة بكؤوس العالم، والمشاركة في إكسبو دبي 2020، كما تم تصوير الفيلم الترويجي لجولة إكسبو، ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، في قلب إكسبو، وبمشاركة نجم استعراضات الدراجات الإيطالي العالمي بروموتي، الذي قدّم أجمل الاستعراضات في أجمل مكان.

اللياقة البدنية

تم تشييد مركز الرياضة واللياقة لبدنية والعافية في قلب «إكسبو دبي 2020»، على مساحة 5400 متر مربع، وهو يضم ملاعب لكرة القدم وكرة السلة، وغيرها من الرياضات، ويستقبل مختلف الرياضيين لممارسة هواياتهم يومياً من الصباح وحتى منتصف الليل، للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة، ومباريات استعراضية بمختلف الرياضات.

وشهد إكسبو تنظيم نسخة مميزة من سباقات الدراجات الهوائية، ضمن بطولة السلم للدارجات الهوائية، انطلق من منطقة حتّا واختتم في إكسبو، كما استضاف إكسبو دبي 2020 أيضاً، سباق «تيري فوكس» الخيري الشهير، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان 5 فبراير، وشهد مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، تأكيداً على دعم السباق الفريد وأهدافه السامية، باعتباره لفتة مؤثرة لتكريم الأقارب أو الأصدقاء المصابين بالسرطان، ولجمع التبرعات لدعم المساعي المتواصلة لإيجاد علاج لهذا المرض.

كما استضاف الحدث فعاليات اليوم الرياضي الوطني، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الوطنية، وطلبة المدارس الذين ساروا في أروقة إكسبو، واختتموا الاحتفالية في مركز الرياضة واللياقة البدنية.

كما تمت استضافة فعالية الركض حول العالم، بمشاركة واسعة من مختلف المشاركين، الذين استمتعوا بالجري في أروقة إكسبو دبي.

أرقام

تم خلال فترة إكسبو تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة التنافسية والمجتمعية، والتي بلغ عددها 94 بطولة وفعالية رياضية دولية، و84 بطولة وفعالية تنافسية، و401 فعالية مجتمعية.

وكان في مقدمة البطولات الرياضية الدولية بطولة العالم للكاراتيه، بطولة العالم للبولينغ، وبطولة العالم للشطرنج، وبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

كما تم تنظيم أكثر من 100 معسكر تدريب دولي بمختلف الرياضات وفي مقدمتها كرة القدم والسباحة والسباحة الإيقاعية والغطس والتزلج على الجليد وألعاب القوى والريشة الطائرة والمبارزة والدراجات الهوائية والخماسي الحديث الجمباز، وغيرها.