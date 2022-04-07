بطولات وفعاليات دولية احتضنها الحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استضاف «إكسبو 2020 دبي» ما لا يقل عن 50 بطولة وحدثاً عالمياً في رياضات مختلفة وفي مقدمتها حفل تكريم الفائزين في الدورة الحادية عشرة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي أقيم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقد حظيت مباراة اللقب العالمي في الشطرنج بمتابعة عالمية واسعة، حيث أقيمت في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات في إكسبو خلال ديسمبر الماضي واستمرت 11 جولة، حيث نجح النرويجي ماغنوس كارلسن في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم الفردية للشطرنج للمرة الخامسة على التوالي بعد التفوق على منافسه الروسي إيان نيبومنياتشي، في الجولة 11 من البطولة ، كما حقق أطول سلسلة مباريات دون خسارة في بطولة العالم بـ128 مباراة.

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كما تنافس 24 لاعباً من كبار أساتذة الشطرنج في العالم على لقب بطولة كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج الخاطف، التي نـظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بين 5 و10 ديسمبر الماضي، وجاء تنظيم بطولة «كأس حمدان بن راشد للشطرنج» التي توج بلقبها سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، تزامناً مع منافسات بطولة العالم الفردية للشطرنج.

وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أقيم أول سباق من نوعه وهو سباق كرايتيريوم بمشاركة نجوم وأبطال العالم من المشار كين في سباق إيطاليا «جيرو دي ايتاليا»، كما تصدرت جولة إكسبو 2020 دبي فعاليات طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، حيث كانت الانطلاقة من قلب إكسبو وبإشارة من معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام إكسبو دبي، وكان الختام في إكسبو أيضاً بعد تنافس امتد لأكثر من 180 كيلومتراً بمشاركة 20 من أقوى الفرق العالمية.

كما شهد إكسبو دبي إقامة منافسات بطولة العالم للبولينغ، وبطولة ثلاثيات كرة السلة، والعديد من البطولات والمباريات الاستعراضية .