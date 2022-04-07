«ماستركارد» تحقق نتائج كبيرة من مشاركتها في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت ماستركارد، الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفع في «إكسبو 2020 دبي»، مشاركتها الفاعلة في الحدث العالمي، التي تدعم النمو المستدام للأجيال القادمة، وتسلط الضوء على أهمية بناء اقتصاد رقمي شامل.

وشكل الحدث بداية الحقبة التالية من الابتكار والاستدامة، ونجحت ماستركارد، الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفع لإكسبو 2020 دبي، بفتح آفاق جديدة للتعاون، إذ قدم لها هذا الحدث العالمي فرصة تاريخية لإطلاق العنان لإمكانات التقنيات المبتكرة باعتبارها قوة من أجل الخير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لملايين الزوار.

ريادة الاقتصاد الرقمي

افتتحت ماستركارد في موقع إكسبو 2020 دبي، (Mastercard Cube) الذي بث الحياة في عالم تندمج فيه الاتصالات الخالية من الاحتكاك والتكنولوجيا السلسة والواجهات سهلة الاستخدام وخيارات المستهلك المستدامة في تجارب دفع تلقائية من الجيل التالي، وقد صُنف «ماستركارد كيوب» ضمن أفضل 20 ابتكاراً في إكسبو 2020 دبي.

وتعاونت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، مع ماستركارد لإنشاء برنامجي بطاقة حصريين جديدين: «بطاقة إكسبو ماستركارد مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني» و«بطاقة ائتمان إكسبو ماستركارد من الإمارات الإسلامي». وأثْرَت تلك البطاقات محدودة الإصدار تجربة إكسبو 2020 دبي لكل من المقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم.

وواصلت ماستركارد في إكسبو 2020 دبي ريادتها في مجال التقنيات، وقادت التغيير من خلال ابتكاراتها وقوة التأثير الكبير لشراكاتها الاستراتيجية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك؛ تعاونها مع «شركة بيبسيكو» لإطلاق محل (Pepsi Go) في الموقع، وهو متجر مرطبات غير مأهول مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع اللاتلامسية.

وقدمت ماستركارد تقنية الدفع «كليك تو باي»، والتي تعد الجيل التالي من تقنية التجارة الإلكترونية، لتسهيل رحلة الزائر أثناء قيامه بشراء التذاكر، الأمر الذي سهل عمليات الدفع وجعلها سلسة وآمنة على مستهلكي دولة الإمارات، دون الحاجة لإدخال بيانات بطاقاتهم في مواقع إكسبو واستخدام خدمة «اضغط وادفع» للدفع. وكان وضع الخدمة كعرض الدفع الافتراضي في إكسبو 2020 دبي، الأول من نوعه على مستوى العالم، وأصبح إكسبو أول كيان يطلق هذه التجربة المدمجة الجديدة.