ثاني الزيودي: إكسبو 2020 دبي سرع التعافي من الجائحة ونمو القطاعات الاقتصادية

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تقوم على نهج التفاؤل والإيجابية والريادة والعمل للمستقبل.. وشدد على الدور الكبير لإكسبو بوصفه محركا رئيسيا ساهم في تسريع عملية التعافي وتحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية ما يؤسس لانطلاقة جديدة للدولة في ضوء مشاريع الخمسين الاستراتيجية وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات الهادف إلى تحقيق النمو المستدام.

وقال معاليه إنه في ظل الإنجازات المتتالية التي حققتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية ننظر بتفاؤل كبير إلى أن الدولة وبفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة وقطعت أشواطا عديدة في مسارات النمو المستدام وهو ما ظهر من أداء التجارة الخارجية للدولة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة وغيرها.

وأضاف أنه منذ اللحظات الأولى لسعي دولة الإمارات للفوز بأحقية تنظيم إكسبو 2020 دبي ذلك الحدث العالمي الأبرز كانت الرؤية حول مرحلة "ما بعد إكسبو" واضحة ومحددة المعالم لمتخذي القرار ولحكومة دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة ونهج دولة الإمارات الدؤوب في استشراف المستقبل.

وقال معاليه :"لمسنا أهمية أجندة إكسبو 2020 دبي التي تأسست في نسختها الإماراتية على الحوار والشراكة والتواصل بين العقول والثقافات وطرح قضايا تخاطب المستقبل وهو ما سينعكس أثره الإيجابي على مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية ولاسيما فيما يخص القضايا الاقتصادية و العمل من أجل التنمية و الازدهار و مواجهة التحديات بجهود متضافرة وعمل جماعي وفكر مبتكر لتحويلها إلى فرص وحلول لمستقبل أفضل .. فهذه الرسالة تجسد روح هذا الحدث الدولي الذي قدمت الإمارات نسخة متميزة منه بنجاح مبهر جذب أنظار العالم".

وأضاف معاليه أن ما شهده "إكسبو 2020 دبي" من حراك وزخم على الرغم من التحديات والمتغيرات العالمية التي تزامنت معه سينعكس على أثره في إطار الارتقاء بمكانة الدولة خلال المرحلة المقبلة في مناح شتى في مختلف قطاعات التنمية خاصة نظرة العالم للإمارات.. ولعل بوادر هذه النتائج لمسناها بالنتائج المتميزة التي حققها إكسبو 2020 دبي على صعيد عدد الزوار الإجمالي البالغ أكثر من 24 مليون زائر وهو رقم قياسي ..وإذا ما أخذنا بالحسبان أن هذا الرقم تم تحقيقه على الرغم من استمرار بعض التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 عالميا فلا شك في أنه يصبح إنجازا مضاعفا ويعكس نجاحا مبهرا لإكسبو بنسخته الإماراتية".

ونوه إلى أن هذه النتائج انعكست ايجابا أيضا عبر المساهمة في حلول دولة الإمارات بالمركز الأول إقليميا والمرتبة العاشرة عالميا من حيث قوة التأثير وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة الصادر حديثا لتعزز الدولة مكانتها واحدة من أكبر دول المنطقة والعالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.

فرص لن تتكرر

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن إكسبو 2020 دبي وفر فرصا لا تتكرر لجميع مؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات وكذلك القطاعات الأكاديمية والتعاونية وغيرها لطرح أجندات ذات رؤى مستقبلية طموحة للاستفادة من الزخم والحراك الهائل الذي أحدثه إكسبو 2020 دبي الذي كان بمثابة بوتقة جمعت العالم على أرض الإمارات تم خلالها التأسيس لشراكات مستدامة ستصب في صالح تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر مضاعفة عوائد مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل خدمات السياحة والشحن والطيران فضلا عن التأسيس لنمو سريع في قطاعات الاقتصاد الجديد ما سيعزز خطط الدولة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار وبالطبع هذا المخرجات سيتم تحويلها إلى خطط توسع ونمو طويلة المدى.

وقال : " كمثال لننظر لخطط الإبقاء على مباني معرض إكسبو 2020 دبي وتحويلها لمدينة المستقبل وغيرها من مبادرات تسهم في الاستفادة من منشآت المعرض العالمي وتسخير تلك القدرات لتكون محركا لطرح تنموي جديد قائم على التقنيات الحديثة والمبادرات والحلول المطروحة مستمرة بخصوص توظيف هذا الصرح الحضاري والاستفادة من إرث إكسبو في مسيرة التنمية المستقبلية للدولة".

وذكر معاليه أن دولة الإمارات تتمتع بشبكة واسعة وقوية من الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى والانفتاح على العالم مبدأ ثابت تبنته الدولة منذ تأسيس الاتحاد ولا شك أن إكسبو 2020 دبي وفر المنصة المثالية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي لتفتح مظلته المجال أمام إبرام العديد من الشراكات الجديدة وعقد مئات الاجتماعات والفعاليات واللجان الاقتصادية المشتركة ومنتديات الأعمال و لقاءات العمل على أعلى المستويات مع قادة و مسؤولي العالم وجرى ترجمة ذلك على أرض الواقع إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤسس بالفعل لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية للدولة.

صياغة مستقبل الاستثمار

ونوه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في هذا الصدد إلى ما شهده إكسبو من عقد للدورة الأولى من قمة إنفستوبيا للاستثمار أحد مشاريع الخمسين الاستراتيجية التي جمعت شخصيات قيادية من أنحاء العالم في مجالات الاستثمار والتمويل والاقتصاد الجديد في إطار رؤية متكاملة لصياغة مستقبل الاستثمار والشراكات في قطاعات المستقبل برؤى وحلول جديدة وبهدف طموح يتمثل في جذب 550 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات خلال العقد المقبل في قطاعات الاقتصاد الجديد.. كما احتضن إكسبو 2020 دبي ملتقى الاستثمار السنوي 2022 بمشاركة وفود من 174 دولة لاستكشاف فرص الاستثمار عالميا وفي أسواق دولة الإمارات بما يعزز مكانة الدولة باعتبارها إحدى أكثر الوجهات الاقتصادية حيوية في العالم.

و أوضح أنه من خلال الجهود المبذولة في إكسبو 2020 دبي و مخاطبة قضايا تهم العالم ككل مثل التعليم والتغير المناخي والصحة والغذاء والانفتاح الحضاري والتعرف على أفضل المبتكرات الهادفة لخدمة البشرية تحولت دولة الإمارات لخلية عمل لا تهدأ ومقصدا لجميع الدول ومجتمعات الأعمال والأوساط المهتمة بالثقافة والبيئة والسياحة والتعليم والابتكار وغيرها للبحث عن شراكات من أجل المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبادل المعارف ونقل الخبرات في العديد من المجالات.

قطاع التجارة

وقال معالي الزيودي إنه إذا تحدثنا عن استفادة قطاع التجارة الخارجية من نجاح إكسبو 2020 دبي " فهو نجاح لدولة الإمارات ككل وترسيخ لمكانتها وجهة مثلى لمزاولة التجارة والأعمال إضافة إلى القدرة على زيادة الشراكات مع العالم الخارجي والانفتاح على الأسواق الدولية ولا شك في أن قدرة أي دولة على تعزيز ترابطها عالميا ينعكس على تعزيز شراكاتها التجارية وقوتها وتأثيرها الإيجابي على خارطة التجارة العالمية وهذا ما وفره إكسبو 2020 دبي بالدرجة الأولى حيث شهدنا تعرف العالم على قوة الإمارات على خارطة التجارة الدولية وسياساتها المحفزة والداعمة لتسهيل وتنمية التجارة ومناطقها الحرة الحيوية وبنيتها التحتية فائقة التطور فيما يخص تسهيل التجارة من موانئ ومطارات وريادتها في مجالات النقل والطيران والشحن والخدمات اللوجستية فضلا عن رؤيتها المستقبلية الطموحة في ضوء مشاريع الخمسين وهذا سيصب مباشرة في زيادة نمو قطاع التجارة الخارجية مستقبلا ليكون أحد الثمار الإيجابية الكثيرة التي حققها إكسبو 2020 دبي".

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أنه من المفيد أن نذكر في هذا السياق أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حققت بالفعل قفزة مهمة في عام 2021 وكان لنتائج الربع الأخير من العام الماضي الذي تزامن من انطلاق إكسبو 2020 دبي مساهمة مهمة في هذا النتيجة الإيجابية حيث بلغ النمو في تبادلاتنا التجارية غير النفطية مع العالم 27% مقارنة بعام 2020 و وصل إجمالي تجارتنا غير النفطية مع العالم إلى 1.9 تريليون درهم وزادت صادراتنا الوطنية غير النفطية بنسبة 33% متجاوزة 354 مليار درهم لأول مرة في تاريخها.. كما شهدنا خلال إكسبو 2020 دبي نموا مهما في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة من أبرزها العقارات والسياحة والفنادق وقطاع التجزئة وتجارة الأغذية والمشروبات في حين شهد قطاع الطيران المدني انتعاشا كبيرا.

وقال معاليه في ختام حواره إن الأثر الإيجابي لـ" إكسبو 2020 دبي" نلمسه في الأداء الإيجابي الذي حققته القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال هذه الفترة.