أسكتلندا تستثمر مُشاركتها في إكسبو دبي لاستعراض محفظتها التجارية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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قدمت أسكتلندا، في إطار مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأبرز، الذي شارف على اختتام أعماله، رسالة واضحة حول عزمها على طرح الفرص الاقتصادية التعاونية على مستوى العالم أمام الجميع، وتقديم الحلول المبتكرة لأكثر التحديات صعوبة في عصرنا الحالي.

واستضافت أسكتلندا العديد من الفعاليات المهمة في جناح المملكة المتحدة على مدى الأشهر الستة الماضية، بمشاركة باقة من أبرز الشركات الأسكتلندية والأكاديميين المرموقين والشخصيات الحكومية رفيعة المستوى، بمن فيهم إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة وتطوير المشاريع في أسكتلندا.

وتمحورت هذه الأنشطة حول القطاعات، التي تبرز فيها أسكتلندا كجهة عالمية رائدة، مثل الفضاء والصحة الرقمية والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا، حيث سلطت الضوء على أفضل ما في جُعبة أسكتلندا من عروض. كما احتضن الجناح جانباً من الثقافة الأسكتلندية المزدهرة، من خلال الاحتفاء بيوم سانت أندروز، اليوم الوطني الرسمي لأسكتلندا، بالإضافة إلى سلسلة من العروض المخصصة للأغذية والمشروبات، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الأسكتلندية عالمية المستوى، والتي يتم تصديرها إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل واسع النطاق.

وبينما يقترب موعد اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، تنظر أسكتلندا في مستوى النجاح الكبير الذي حققته خلال هذه الفترة في دبي، لترسل من خلاله رسالة قوية إلى العالم تؤكد مدى ديناميكيتها وجاهزيتها للأعمال التجارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماكي: «تزخر أسكتلندا بالشركات والأكاديميين الذين يملكون الطموحات والإمكانات الضرورية لاغتنام مختلف الفرص السانحة على الساحة العالمية. لقد استعرضنا خلال إكسبو 2020 دبي إمكاناتنا العالمية في مجالات الفضاء والصحة الرقمية وجودة الحياة، فضلاً عن دورنا الرائد في السباق نحو تحقيق الحياد المناخي باستخدام الهيدروجين والابتكارات التكنولوجية في مجال المناخ. كما أتاح لنا إكسبو 2020 دبي الفرصة لمشاركة نظرتنا العالمية، التي تولي أهمية كبيرة لقيم التعاطف والنزاهة، مع العالم أجمع».

وأضاف: «تعتمد أسكتلندا منهجية تعاونية للمشاركة في معارض إكسبو وجميع أنشطة الأعمال بشكل عام، ويُبدي المبتكرون لدينا حماسة كبيرة، لمشاركة أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها على حد سواء. ويعكس الحضور القوي لأسكتلندا في إكسبو 2020 دبي التزامنا الراسخ والمستمر بدولة الإمارات، والذي أثمر عن باقة من العلاقات التجارية والأفكار المثمرة والجديدة».

وحضر الفعاليات التي نظّمتها أسكتلندا مجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والشخصيات الأكاديمية المرموقة، بالإضافة إلى أهم الأسماء في القطاع من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.