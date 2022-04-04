داليا المثنى: إكسبو حدث استثنائي مهد الطريق لاستشراف مستقبل البشرية

المصدر: دبي- البيان

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أكدت الدكتورة داليا المثنى الرئيس لشركة "جنرال إلكتريك" في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية‘ أن "دولة الإمارات نجحت على مدار ستة أشهر بتنظيم حدث استثنائي بكل المقاييس، وحشدت كبار المسؤولين وصناع القرار حول العالم من خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي نظمها إكسبو 2020 دبي لمناقشة ومواجهة أبرز التحديات التي يشهدها العالم في شتى المجالات، وتمكنت من الخروج بتوصيات ومقترحات تمهد طريق البشرية لاستشراف المستقبل المنشود.

وأضافت الدكتورة داليا المثنى: "كان لنا في جنرال إلكتريك شرف المشاركة في هذا الحدث التاريخي لدولة الإمارات، من خلال استضافة المنتديات واللقاءات التي تناولت مواضيع حيوية في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية. ونتطلع قدماً لرؤية موقع ’إكسبو 2020 دبي‘ بكل ما يملكه من بنى تحتية متطورة يتحول إلى ’دستركت 2020‘ في مرحلة الإرث، لتحقيق رؤيته الطموحة لاستشراف آفاق المستقبل".