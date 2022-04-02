أكثر من 24 مليون زيارة لإكسبو 2020 تحقق "تواصل العقول وصنع المستقبل"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل إكسبو 2020 دبي، أكثر من 24,102,967 زيارة، بعد مضي 182 يوما من التجارب التي لا تُنسى، حيث استقبل 192 دولة، وأظهر للعالم ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع البشرية.

وشكّل إكسبو 2020 إنجازا كبيرا لدبي وبشّر بلحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واكتسب أهمية أكبر نظرا لتزامنه مع اليوبيل الذهبي للدولة، ومهّد الطريق للأجيال المقبلة من صُنّاع التغيير لمواصلة العمل ضمن إرث إكسبو 2020، بصفته أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأول حدث عالمي بهذا الحجم وهذه الضخامة يُقام منذ بداية الجائحة.



قال صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "بعد انقضاء ستة أشهر مبهرة، نحن فخورون للغاية بقدرتنا على تنظيم إكسبو دولي حقق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل وألهم العالم. إكسبو 2020 هو انتصار سيسجله التاريخ كمنارة للوحدة والأمل، ونجاح عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث احتفلنا بمرور 50 عاما على تأسيس دولتنا وبلحظة حاسمة من تاريخنا. أتقدم بأصدق التهاني إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة والشكر والامتنان لما كان لرؤيتها وتوجيهاتها ومتابعتها من دور في تمكننا من تنظيم إكسبو دولي استثنائي يليق بسمعة وطموح بلدنا".



أُشيد بإكسبو 2020 دبي بوصفه نجاحا هائلا وبصيصا من الأمل، إذ جمع معا المجتمع الدولي لإظهار القدرة على التكيّف في أوقات عصيبة، وتغلّب على طيف من التحديات، بما في ذلك الجائحة العالمية، التي استلزمت تأجيل إقامته مدة عام بأكمله وقيّدت حركة السفر في العالم، والتكيّف مع متحوّرات جديدة عبر الاستجابة السريعة والقوية على مستوى الصحة والسلامة.



قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "منذ بداية هذه الرحلة المذهلة لإكسبو 2020، تعهدت قيادتنا الرشيدة بإقامة حدث دولي استثنائي من شأنه أن يُبهر العالم. وعلى الرغم من التحديات التي لا يُمكن تصورها، بما فيها انتشار الجائحة الحالية، وظهور متحوّر جديد، ونشوب أزمات في مختلف أنحاء العالم، أوفينا بهذا الوعد وحققنا غايتنا بكل شغف".



وأضافت معاليها قائلة: "قدمنا برنامجا ترفيهيا عالميا، وشاركنا ثقافاتنا وأفكارنا، وسعينا لإيجاد حلول لبعض كبرى التحديات التي يشهدها عالمنا. وليس ذلك سوى بداية العالم الجديد الذي بدأنا بصنعه معا".



وأكملت قائلة: "ندين بامتناننا الصادق واحترامنا لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث الدولي - بدءا من المتطوعين البالغ عددهم 30 ألفا، إلى أسرة عمل إكسبو 2020 الكبيرة، ومشاركينا الدوليين وشركاءنا، وبالطبع اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي. هذا الحدث الدولي ثمرة جهود جماعية وتجسيد لشعار ’تواصل العقول، وصُنع المستقبل‘. حتى ألقاكم مرة أخرى، أتوجه بجزيل الشكر لكم جميعا".



اختتم إكسبو 2020 دبي فعالياته بأسلوب خاطف للأنفاس في الساعات الأولى من يوم الجمعة 31 مارس، حيث أغلقت معالي الوزيرة ريم الهاشمي للمرة الأخيرة البوابات التي أسرت ألباب الجماهير والزوار، وتبعها الحفل الختامي المؤثر تكريما للحظات المميزة في إكسبو الدولي.