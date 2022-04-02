حصيلة ناجحة لمشاركة النمسا وشركاتها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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وصفت مارجريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد النمساوية، معرض إكسبو 2020 دبي، بأنه كان "حدثاً دولياً رائعاً من طراز فريد"، وعبرت عن سعادتها بجذب الجناح النمساوي نحو 1.2 مليون زائر خلال فترة المعرض، وتقديم حلول مستدامة تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع.

وفي إطار تقييم مشاركة النمسا، عقب انتهاء فترة معرض إكسبو 2020 دبي، قالت الوزيرة شرامبوك، "كان هدفنا توسيع مجالات التعاون مع الإمارات العربية المتحدة كأكبر شريك تجاري للنمسا في منطقة الخليج".

وأشارت إلى نجاح النمسا وشركاتها في استخدام هذه الساحة الدولية الكبيرة كبطاقة تعارف رائعة، بحسب تعبير الوزيرة، التي ثمنت مزايا المعرض وتوفير الفرصة لأكثر من 50 شركة نمساوية، استطاعت عرض ابتکاراتها داخل جناح النمسا.

وسلطت الوزيرة الضوء على قيام أكثر من 30 وفد تجاري وسياسي نمساوي بزيارة المعرض، وأشارت إلى زيارة أكبر وفد تجاري نمساوي على الإطلاق إلى الإمارات، واعتبرت شرامبوك أن زيارات الوفود النمساوية إلى دولة الإمارات تعد بمثابة إشارة مهمة تعكس أهمية المصالح النمساوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت الوزيرة شرامبوك عن سعادتها بنجاح النمسا في تقديم نفسها من خلال معرض إكسبو دبي كموقع للابتكار، أظهر أهمية الحلول المستدامة والتكنولوجيا الرقمية جنبا إلى جنب، وسلطت الضوء على نتيجة استطلاع رأي أظهر قناعة 73.5% من الزوار، بأن جناح النمسا المشارك في المعرض غيّر بشكل إيجابي من صورة النمسا في أذهان الزائرين.

وفي ذات السياق، أظهر البيان الصادر عن غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، بمناسبة انتهاء فترة المعرض، الشعور بالفخر والاعتزاز بقائمة زوار دولة الإمارات للجناح النمساوي.